Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Fidelity Digital Interest Token (FDIT) /

Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT) (USD)

Sprawdź prognozy cen Fidelity Digital Interest Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FDIT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup FDIT

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Fidelity Digital Interest Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Fidelity Digital Interest Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1. Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Fidelity Digital Interest Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.05. Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FDIT na 2027 rok wyniesie $ 1.1025 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FDIT na 2028 rok wyniesie $ 1.1576 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FDIT w 2029 roku wyniesie $ 1.2155 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FDIT w 2030 roku wyniesie $ 1.2762 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Fidelity Digital Interest Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0789. Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Fidelity Digital Interest Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3863. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1 0.00%

2026 $ 1.05 5.00%

2027 $ 1.1025 10.25%

2028 $ 1.1576 15.76%

2029 $ 1.2155 21.55%

2030 $ 1.2762 27.63%

2031 $ 1.3400 34.01%

2032 $ 1.4071 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.4774 47.75%

2034 $ 1.5513 55.13%

2035 $ 1.6288 62.89%

2036 $ 1.7103 71.03%

2037 $ 1.7958 79.59%

2038 $ 1.8856 88.56%

2039 $ 1.9799 97.99%

2040 $ 2.0789 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.0001 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0009 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0041 0.41% Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na dziś Przewidywana cena dla FDIT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FDIT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0001 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FDIT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0009 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FDIT wynosi $1.0041 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Fidelity Digital Interest Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M Podaż w obiegu 235.38M 235.38M 235.38M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FDIT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto FDIT ma podaż w obiegu wynoszącą 235.38M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 235.38M. Zobacz na żywo cenę FDIT

Historyczna cena Fidelity Digital Interest Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Fidelity Digital Interest Token, cena Fidelity Digital Interest Token wynosi 1USD. Podaż w obiegu Fidelity Digital Interest Token (FDIT) wynosi 235.38M FDIT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $235,380,681 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 1 $ 1

7 D 0.00% $ 0 $ 1 $ 1

30 Dni 0.00% $ 0 $ 1 $ 1 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Fidelity Digital Interest Token zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Fidelity Digital Interest Token osiągnął maksimum na poziomie $1 i minimum na poziomie $1 . Zanotowano zmianę ceny o 0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FDIT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Fidelity Digital Interest Token o 0.00% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FDIT.

Jak działa moduł przewidywania ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT)? Moduł predykcji ceny Fidelity Digital Interest Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FDIT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Fidelity Digital Interest Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FDIT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Fidelity Digital Interest Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FDIT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FDIT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Fidelity Digital Interest Token.

Dlaczego prognoaza ceny FDIT jest ważna?

Prognozy cen FDIT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w FDIT? Według Twoich prognoz FDIT osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny FDIT na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Fidelity Digital Interest Token (FDIT), przewidywana cena FDIT osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 FDIT w 2026 roku? Cena 1 Fidelity Digital Interest Token (FDIT) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz FDIT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena FDIT w 2027 roku? Fidelity Digital Interest Token (FDIT) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FDIT do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FDIT w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Fidelity Digital Interest Token (FDIT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FDIT w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Fidelity Digital Interest Token (FDIT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 FDIT w 2030 roku? Cena 1 Fidelity Digital Interest Token (FDIT) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz FDIT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny FDIT na 2040 rok? Fidelity Digital Interest Token (FDIT) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FDIT do 2040 roku. Zarejestruj się teraz