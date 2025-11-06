Informacje o cenie Felysyum (FELY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.334415 $ 0.334415 $ 0.334415 Minimum 24h $ 0.349817 $ 0.349817 $ 0.349817 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.334415$ 0.334415 $ 0.334415 Maksimum 24h $ 0.349817$ 0.349817 $ 0.349817 Historyczne maksimum $ 0.357284$ 0.357284 $ 0.357284 Najniższa cena $ 0.240519$ 0.240519 $ 0.240519 Zmiana ceny (1H) +0.44% Zmiana ceny (1D) +3.80% Zmiana ceny (7D) +0.12% Zmiana ceny (7D) +0.12%

Aktualna cena Felysyum (FELY) wynosi $0.348335. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FELY wahał się między $ 0.334415 a $ 0.349817, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FELY w historii to $ 0.357284, a najniższy to $ 0.240519.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FELY zmieniły się o +0.44% w ciągu ostatniej godziny, o +3.80% w ciągu 24 godzin i o +0.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Felysyum (FELY)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.25M$ 15.25M $ 15.25M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 174.17M$ 174.17M $ 174.17M Podaż w obiegu 43.77M 43.77M 43.77M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Felysyum wynosi $ 15.25M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FELY w obiegu wynosi 43.77M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 174.17M.