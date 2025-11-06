GiełdaDEX+
Aktualna cena Felysyum to 0.348335 USD. Śledź aktualizacje cen FELY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FELY łatwo w MEXC już teraz.

Cena Felysyum (FELY)

$0.348335
Felysyum (FELY) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Felysyum (FELY) (USD)

$ 0.334415
$ 0.349817
$ 0.334415
$ 0.349817
$ 0.357284
$ 0.240519
Aktualna cena Felysyum (FELY) wynosi $0.348335. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FELY wahał się między $ 0.334415 a $ 0.349817, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FELY w historii to $ 0.357284, a najniższy to $ 0.240519.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FELY zmieniły się o +0.44% w ciągu ostatniej godziny, o +3.80% w ciągu 24 godzin i o +0.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Felysyum (FELY)

$ 174.17M
43.77M
500,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Felysyum wynosi $ 15.25M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FELY w obiegu wynosi 43.77M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 174.17M.

Historia ceny Felysyum (FELY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Felysyum do USD wyniosła $ +0.0127381.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Felysyum do USD wyniosła $ +0.0132737928.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Felysyum do USD wyniosła $ +0.0691976534.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Felysyum do USD wyniosła $ +0.0905220539773475.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0127381+3.80%
30 Dni$ +0.0132737928+3.81%
60 dni$ +0.0691976534+19.87%
90 dni$ +0.0905220539773475+35.11%

Co to jest Felysyum (FELY)

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Felysyum (w USD)

Jaka będzie wartość Felysyum (FELY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Felysyum (FELY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Felysyum.

Sprawdź teraz prognozę ceny Felysyum!

Tokenomika Felysyum (FELY)

Zrozumienie tokenomiki Felysyum (FELY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FELYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Felysyum (FELY)

Jaka jest dziś wartość Felysyum (FELY)?
Aktualna cena FELY w USD wynosi 0.348335USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FELY do USD?
Aktualna cena FELY w USD wynosi $ 0.348335. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Felysyum?
Kapitalizacja rynkowa dla FELY wynosi $ 15.25M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FELY w obiegu?
W obiegu FELY znajduje się 43.77M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FELY?
FELY osiąga ATH w wysokości 0.357284 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FELY?
FELY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.240519 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FELY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FELY wynosi -- USD.
Czy w tym roku FELY pójdzie wyżej?
FELY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FELY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:25:21 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

