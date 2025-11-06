Prognoza ceny Felysyum (FELY) (USD)

Sprawdź prognozy cen Felysyum na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FELY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Felysyum
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Felysyum
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Felysyum na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Felysyum (FELY) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Felysyum może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.355009.

Prognoza ceny Felysyum (FELY) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Felysyum może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.372759.

Prognoza ceny Felysyum (FELY) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FELY na 2027 rok wyniesie $ 0.391397 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Felysyum (FELY) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FELY na 2028 rok wyniesie $ 0.410967 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Felysyum (FELY) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FELY w 2029 roku wyniesie $ 0.431515 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Felysyum (FELY) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FELY w 2030 roku wyniesie $ 0.453091 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Felysyum (FELY) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Felysyum może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.738038.

Prognoza ceny Felysyum (FELY) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Felysyum może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.2021.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.355009
    0.00%
  • 2026
    $ 0.372759
    5.00%
  • 2027
    $ 0.391397
    10.25%
  • 2028
    $ 0.410967
    15.76%
  • 2029
    $ 0.431515
    21.55%
  • 2030
    $ 0.453091
    27.63%
  • 2031
    $ 0.475746
    34.01%
  • 2032
    $ 0.499533
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.524509
    47.75%
  • 2034
    $ 0.550735
    55.13%
  • 2035
    $ 0.578272
    62.89%
  • 2036
    $ 0.607185
    71.03%
  • 2037
    $ 0.637545
    79.59%
  • 2038
    $ 0.669422
    88.56%
  • 2039
    $ 0.702893
    97.99%
  • 2040
    $ 0.738038
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Felysyum na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.355009
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.355057
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.355349
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.356467
    0.41%
Prognoza ceny Felysyum (FELY) na dziś

Przewidywana cena dla FELY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.355009. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Felysyum (FELY) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FELY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.355057. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Felysyum (FELY) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FELY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.355349. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Felysyum (FELY) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FELY wynosi $0.356467. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Felysyum

--
----

--

$ 15.56M
$ 15.56M$ 15.56M

43.77M
43.77M 43.77M

--
----

--

Najnowsza cena FELY to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto FELY ma podaż w obiegu wynoszącą 43.77M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 15.56M.

Historyczna cena Felysyum

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Felysyum, cena Felysyum wynosi 0.355009USD. Podaż w obiegu Felysyum (FELY) wynosi 43.77M FELY, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $15,558,917.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    4.81%
    $ 0.016282
    $ 0.359001
    $ 0.338444
  • 7 D
    1.73%
    $ 0.006149
    $ 0.359001
    $ 0.331035
  • 30 Dni
    6.57%
    $ 0.023326
    $ 0.359001
    $ 0.331035
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Felysyum zanotował zmianę ceny o $0.016282, co stanowi 4.81% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Felysyum osiągnął maksimum na poziomie $0.359001 i minimum na poziomie $0.331035. Zanotowano zmianę ceny o 1.73%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał FELY do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Felysyum o 6.57%, co odpowiada około $0.023326 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FELY.

Jak działa moduł przewidywania ceny Felysyum (FELY)?

Moduł predykcji ceny Felysyum to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FELY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Felysyum na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FELY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Felysyum. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FELY.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FELY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Felysyum.

Dlaczego prognoaza ceny FELY jest ważna?

Prognozy cen FELY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w FELY?
Według Twoich prognoz FELY osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny FELY na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Felysyum (FELY), przewidywana cena FELY osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 FELY w 2026 roku?
Cena 1 Felysyum (FELY) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz FELY wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena FELY w 2027 roku?
Felysyum (FELY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FELY do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa FELY w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Felysyum (FELY) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa FELY w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Felysyum (FELY) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 FELY w 2030 roku?
Cena 1 Felysyum (FELY) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz FELY wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny FELY na 2040 rok?
Felysyum (FELY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FELY do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.