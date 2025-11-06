GiełdaDEX+
Aktualna cena FartcoinCRO to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PFFT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PFFT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PFFT

Informacje o cenie PFFT

Czym jest PFFT

Oficjalna strona internetowa PFFT

Tokenomika PFFT

Prognoza cen PFFT

Cena FartcoinCRO (PFFT)

Aktualna cena 1 PFFT do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
FartcoinCRO (PFFT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie FartcoinCRO (PFFT) (USD)

Aktualna cena FartcoinCRO (PFFT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PFFT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PFFT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PFFT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -21.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FartcoinCRO (PFFT)

$ 10.49K
$ 10.49K$ 10.49K

$ 12.43K
$ 12.43K$ 12.43K

818.87M
818.87M 818.87M

970,000,000.0
970,000,000.0 970,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FartcoinCRO wynosi $ 10.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PFFT w obiegu wynosi 818.87M, przy całkowitej podaży 970000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.43K.

Historia ceny FartcoinCRO (PFFT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FartcoinCRO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FartcoinCRO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FartcoinCRO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FartcoinCRO do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-54.54%
60 dni$ 0-73.80%
90 dni$ 0--

Co to jest FartcoinCRO (PFFT)

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!

Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.

Why Fartcoin CRO Reigns Supreme

🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.

Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨

Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla FartcoinCRO (PFFT)

Prognoza ceny FartcoinCRO (w USD)

Jaka będzie wartość FartcoinCRO (PFFT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FartcoinCRO (PFFT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FartcoinCRO.

Sprawdź teraz prognozę ceny FartcoinCRO!

PFFT na lokalne waluty

Tokenomika FartcoinCRO (PFFT)

Zrozumienie tokenomiki FartcoinCRO (PFFT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PFFTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FartcoinCRO (PFFT)

Jaka jest dziś wartość FartcoinCRO (PFFT)?
Aktualna cena PFFT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PFFT do USD?
Aktualna cena PFFT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FartcoinCRO?
Kapitalizacja rynkowa dla PFFT wynosi $ 10.49K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PFFT w obiegu?
W obiegu PFFT znajduje się 818.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PFFT?
PFFT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PFFT?
PFFT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PFFT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PFFT wynosi -- USD.
Czy w tym roku PFFT pójdzie wyżej?
PFFT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PFFT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

