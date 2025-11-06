Cena FartcoinCRO (PFFT)
Aktualna cena FartcoinCRO (PFFT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PFFT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PFFT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki PFFT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -21.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa FartcoinCRO wynosi $ 10.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PFFT w obiegu wynosi 818.87M, przy całkowitej podaży 970000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.43K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FartcoinCRO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FartcoinCRO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FartcoinCRO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FartcoinCRO do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|--
|30 Dni
|$ 0
|-54.54%
|60 dni
|$ 0
|-73.80%
|90 dni
|$ 0
|--
Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!
Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.
Why Fartcoin CRO Reigns Supreme
🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.
Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨
Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
