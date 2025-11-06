Informacje o cenie fair (FAIR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01471811$ 0.01471811 $ 0.01471811 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -23.91% Zmiana ceny (7D) -23.91%

Aktualna cena fair (FAIR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FAIR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FAIR w historii to $ 0.01471811, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FAIR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -23.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o fair (FAIR)

Kapitalizacja rynkowa $ 90.14K$ 90.14K $ 90.14K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 435.74K$ 435.74K $ 435.74K Podaż w obiegu 206.84M 206.84M 206.84M Całkowita podaż 999,944,308.632031 999,944,308.632031 999,944,308.632031

Obecna kapitalizacja rynkowa fair wynosi $ 90.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FAIR w obiegu wynosi 206.84M, przy całkowitej podaży 999944308.632031. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 435.74K.