Informacje o cenie Exim (EXIM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.078845 $ 0.078845 $ 0.078845 Minimum 24h $ 0.080703 $ 0.080703 $ 0.080703 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.078845$ 0.078845 $ 0.078845 Maksimum 24h $ 0.080703$ 0.080703 $ 0.080703 Historyczne maksimum $ 0.125048$ 0.125048 $ 0.125048 Najniższa cena $ 0.06399$ 0.06399 $ 0.06399 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) -1.39% Zmiana ceny (7D) -19.28% Zmiana ceny (7D) -19.28%

Aktualna cena Exim (EXIM) wynosi $0.079094. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EXIM wahał się między $ 0.078845 a $ 0.080703, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EXIM w historii to $ 0.125048, a najniższy to $ 0.06399.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EXIM zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -1.39% w ciągu 24 godzin i o -19.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Exim (EXIM)

Kapitalizacja rynkowa $ 107.13K$ 107.13K $ 107.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.78M$ 17.78M $ 17.78M Podaż w obiegu 1.35M 1.35M 1.35M Całkowita podaż 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

Obecna kapitalizacja rynkowa Exim wynosi $ 107.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EXIM w obiegu wynosi 1.35M, przy całkowitej podaży 224763629.073. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.78M.