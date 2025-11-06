GiełdaDEX+
Aktualna cena Exim to 0.079094 USD. Śledź aktualizacje cen EXIM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EXIM łatwo w MEXC już teraz.

Cena Exim (EXIM)

Aktualna cena 1 EXIM do USD:

$0.079094
-1.30%1D
Exim (EXIM) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Exim (EXIM) (USD)

Aktualna cena Exim (EXIM) wynosi $0.079094. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EXIM wahał się między $ 0.078845 a $ 0.080703, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EXIM w historii to $ 0.125048, a najniższy to $ 0.06399.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EXIM zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -1.39% w ciągu 24 godzin i o -19.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Exim (EXIM)

Obecna kapitalizacja rynkowa Exim wynosi $ 107.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EXIM w obiegu wynosi 1.35M, przy całkowitej podaży 224763629.073. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.78M.

Historia ceny Exim (EXIM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Exim do USD wyniosła $ -0.00111788665881332.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Exim do USD wyniosła $ -0.0200382355.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Exim do USD wyniosła $ -0.0228090881.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Exim do USD wyniosła $ -0.04255576500658067.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00111788665881332-1.39%
30 Dni$ -0.0200382355-25.33%
60 dni$ -0.0228090881-28.83%
90 dni$ -0.04255576500658067-34.98%

Co to jest Exim (EXIM)

EXIM Token is the utility token of Coimex, a blockchain-based platform focused on revolutionizing global trade by providing decentralized financial infrastructure for importers and exporters. The project tokenizes real-world commodities such as agricultural products and enables transparent, secure, and efficient transactions. EXIM is used for staking, transaction fee discounts, and governance within the ecosystem. The platform integrates smart contract-based escrow services, on-chain reputation systems, and DeFi tools to support global SMEs in trade finance and risk mitigation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Exim (w USD)

Jaka będzie wartość Exim (EXIM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Exim (EXIM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Exim.

Sprawdź teraz prognozę ceny Exim!

Tokenomika Exim (EXIM)

Zrozumienie tokenomiki Exim (EXIM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EXIMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Exim (EXIM)

Jaka jest dziś wartość Exim (EXIM)?
Aktualna cena EXIM w USD wynosi 0.079094USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EXIM do USD?
Aktualna cena EXIM w USD wynosi $ 0.079094. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Exim?
Kapitalizacja rynkowa dla EXIM wynosi $ 107.13K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EXIM w obiegu?
W obiegu EXIM znajduje się 1.35M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EXIM?
EXIM osiąga ATH w wysokości 0.125048 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EXIM?
EXIM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.06399 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EXIM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EXIM wynosi -- USD.
Czy w tym roku EXIM pójdzie wyżej?
EXIM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EXIM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Exim (EXIM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

