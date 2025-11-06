Informacje o cenie Evolve PRO (EVOP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03708765 $ 0.03708765 $ 0.03708765 Minimum 24h $ 0.03842791 $ 0.03842791 $ 0.03842791 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03708765$ 0.03708765 $ 0.03708765 Maksimum 24h $ 0.03842791$ 0.03842791 $ 0.03842791 Historyczne maksimum $ 0.074445$ 0.074445 $ 0.074445 Najniższa cena $ 0.0031876$ 0.0031876 $ 0.0031876 Zmiana ceny (1H) +0.77% Zmiana ceny (1D) +3.01% Zmiana ceny (7D) -12.57% Zmiana ceny (7D) -12.57%

Aktualna cena Evolve PRO (EVOP) wynosi $0.03830548. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EVOP wahał się między $ 0.03708765 a $ 0.03842791, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EVOP w historii to $ 0.074445, a najniższy to $ 0.0031876.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EVOP zmieniły się o +0.77% w ciągu ostatniej godziny, o +3.01% w ciągu 24 godzin i o -12.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Evolve PRO (EVOP)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Podaż w obiegu 50.00M 50.00M 50.00M Całkowita podaż 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Evolve PRO wynosi $ 1.92M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EVOP w obiegu wynosi 50.00M, przy całkowitej podaży 50000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.92M.