Aktualna cena Evolve PRO to 0.03830548 USD. Śledź aktualizacje cen EVOP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EVOP łatwo w MEXC już teraz.

Nienotowany

Aktualna cena Evolve PRO (EVOP) wynosi $0.03830548. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EVOP wahał się między $ 0.03708765 a $ 0.03842791, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EVOP w historii to $ 0.074445, a najniższy to $ 0.0031876.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EVOP zmieniły się o +0.77% w ciągu ostatniej godziny, o +3.01% w ciągu 24 godzin i o -12.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Evolve PRO (EVOP)

Obecna kapitalizacja rynkowa Evolve PRO wynosi $ 1.92M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EVOP w obiegu wynosi 50.00M, przy całkowitej podaży 50000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.92M.

Historia ceny Evolve PRO (EVOP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Evolve PRO do USD wyniosła $ +0.00112007.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Evolve PRO do USD wyniosła $ -0.0079999577.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Evolve PRO do USD wyniosła $ +0.0094018042.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Evolve PRO do USD wyniosła $ +0.00311092419230936.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00112007+3.01%
30 Dni$ -0.0079999577-20.88%
60 dni$ +0.0094018042+24.54%
90 dni$ +0.00311092419230936+8.84%

Co to jest Evolve PRO (EVOP)

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Evolve PRO (EVOP)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Evolve PRO (w USD)

Jaka będzie wartość Evolve PRO (EVOP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Evolve PRO (EVOP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Evolve PRO.

Sprawdź teraz prognozę ceny Evolve PRO!

EVOP na lokalne waluty

Tokenomika Evolve PRO (EVOP)

Zrozumienie tokenomiki Evolve PRO (EVOP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EVOPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Evolve PRO (EVOP)

Jaka jest dziś wartość Evolve PRO (EVOP)?
Aktualna cena EVOP w USD wynosi 0.03830548USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EVOP do USD?
Aktualna cena EVOP w USD wynosi $ 0.03830548. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Evolve PRO?
Kapitalizacja rynkowa dla EVOP wynosi $ 1.92M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EVOP w obiegu?
W obiegu EVOP znajduje się 50.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EVOP?
EVOP osiąga ATH w wysokości 0.074445 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EVOP?
EVOP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0031876 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EVOP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EVOP wynosi -- USD.
Czy w tym roku EVOP pójdzie wyżej?
EVOP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EVOP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:24:57 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

