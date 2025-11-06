Prognoza ceny Evolve PRO (EVOP) (USD)

Sprawdź prognozy cen Evolve PRO na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość EVOP w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Evolve PRO % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Evolve PRO na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Evolve PRO (EVOP) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Evolve PRO może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.037461. Prognoza ceny Evolve PRO (EVOP) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Evolve PRO może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.039334. Prognoza ceny Evolve PRO (EVOP) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EVOP na 2027 rok wyniesie $ 0.041300 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Evolve PRO (EVOP) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EVOP na 2028 rok wyniesie $ 0.043365 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Evolve PRO (EVOP) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EVOP w 2029 roku wyniesie $ 0.045534 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Evolve PRO (EVOP) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EVOP w 2030 roku wyniesie $ 0.047810 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Evolve PRO (EVOP) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Evolve PRO może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.077878. Prognoza ceny Evolve PRO (EVOP) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Evolve PRO może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.126856. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.037461 0.00%

2026 $ 0.039334 5.00%

2027 $ 0.041300 10.25%

2028 $ 0.043365 15.76%

2029 $ 0.045534 21.55%

2030 $ 0.047810 27.63%

2031 $ 0.050201 34.01%

2032 $ 0.052711 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.055347 47.75%

2034 $ 0.058114 55.13%

2035 $ 0.061020 62.89%

2036 $ 0.064071 71.03%

2037 $ 0.067274 79.59%

2038 $ 0.070638 88.56%

2039 $ 0.074170 97.99%

2040 $ 0.077878 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Evolve PRO na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.037461 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.037466 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.037496 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.037614 0.41% Prognoza ceny Evolve PRO (EVOP) na dziś Przewidywana cena dla EVOP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.037461 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Evolve PRO (EVOP) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny EVOP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.037466 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Evolve PRO (EVOP) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla EVOP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.037496 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Evolve PRO (EVOP) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena EVOP wynosi $0.037614 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Evolve PRO Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Podaż w obiegu 50.00M 50.00M 50.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena EVOP to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto EVOP ma podaż w obiegu wynoszącą 50.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.87M.

Historyczna cena Evolve PRO Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Evolve PRO, cena Evolve PRO wynosi 0.037461USD. Podaż w obiegu Evolve PRO (EVOP) wynosi 50.00M EVOP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,872,248 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.84% $ 0.000311 $ 0.038579 $ 0.037135

7 D -15.48% $ -0.005799 $ 0.052700 $ 0.031541

30 Dni -26.48% $ -0.009919 $ 0.052700 $ 0.031541 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Evolve PRO zanotował zmianę ceny o $0.000311 , co stanowi 0.84% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Evolve PRO osiągnął maksimum na poziomie $0.052700 i minimum na poziomie $0.031541 . Zanotowano zmianę ceny o -15.48% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał EVOP do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Evolve PRO o -26.48% , co odpowiada około $-0.009919 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny EVOP.

Jak działa moduł przewidywania ceny Evolve PRO (EVOP)? Moduł predykcji ceny Evolve PRO to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu EVOP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Evolve PRO na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów EVOP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Evolve PRO. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość EVOP. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę EVOP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Evolve PRO.

Dlaczego prognoaza ceny EVOP jest ważna?

Prognozy cen EVOP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

