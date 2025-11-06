Informacje o cenie Everybody (HOLD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00164477$ 0.00164477 $ 0.00164477 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.97% Zmiana ceny (1D) -7.11% Zmiana ceny (7D) -21.90% Zmiana ceny (7D) -21.90%

Aktualna cena Everybody (HOLD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOLD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOLD w historii to $ 0.00164477, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOLD zmieniły się o +0.97% w ciągu ostatniej godziny, o -7.11% w ciągu 24 godzin i o -21.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Everybody (HOLD)

Obecna kapitalizacja rynkowa Everybody wynosi $ 7.06M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOLD w obiegu wynosi 27.78B, przy całkowitej podaży 27780713256.829243. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.06M.