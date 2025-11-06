Prognoza ceny Everybody (HOLD) (USD)

Sprawdź prognozy cen Everybody na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HOLD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Everybody
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Everybody
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Everybody na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Everybody (HOLD) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Everybody może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000255.

Prognoza ceny Everybody (HOLD) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Everybody może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000268.

Prognoza ceny Everybody (HOLD) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HOLD na 2027 rok wyniesie $ 0.000282 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Everybody (HOLD) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HOLD na 2028 rok wyniesie $ 0.000296 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Everybody (HOLD) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HOLD w 2029 roku wyniesie $ 0.000310 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Everybody (HOLD) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HOLD w 2030 roku wyniesie $ 0.000326 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Everybody (HOLD) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Everybody może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000531.

Prognoza ceny Everybody (HOLD) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Everybody może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000866.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.000255
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000268
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000282
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000296
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000310
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000326
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000342
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000360
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.000378
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000396
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000416
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000437
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000459
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000482
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000506
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000531
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Everybody na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.000255
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.000255
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.000256
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.000256
    0.41%
Prognoza ceny Everybody (HOLD) na dziś

Przewidywana cena dla HOLD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000255. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Everybody (HOLD) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HOLD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000255. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Everybody (HOLD) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HOLD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000256. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Everybody (HOLD) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HOLD wynosi $0.000256. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Everybody

--

$ 7.09M
$ 7.09M$ 7.09M

27.78B
27.78B 27.78B

Najnowsza cena HOLD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto HOLD ma podaż w obiegu wynoszącą 27.78B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 7.09M.

Historyczna cena Everybody

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Everybody, cena Everybody wynosi 0.000255USD. Podaż w obiegu Everybody (HOLD) wynosi 27.78B HOLD, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $7,090,291.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -6.30%
    $ 0
    $ 0.000282
    $ 0.000250
  • 7 D
    -18.12%
    $ -0.000046
    $ 0.000631
    $ 0.000231
  • 30 Dni
    -59.53%
    $ -0.000152
    $ 0.000631
    $ 0.000231
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Everybody zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi -6.30% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Everybody osiągnął maksimum na poziomie $0.000631 i minimum na poziomie $0.000231. Zanotowano zmianę ceny o -18.12%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał HOLD do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Everybody o -59.53%, co odpowiada około $-0.000152 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HOLD.

Jak działa moduł przewidywania ceny Everybody (HOLD)?

Moduł predykcji ceny Everybody to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HOLD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Everybody na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HOLD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Everybody. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HOLD.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HOLD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Everybody.

Dlaczego prognoaza ceny HOLD jest ważna?

Prognozy cen HOLD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w HOLD?
Według Twoich prognoz HOLD osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny HOLD na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Everybody (HOLD), przewidywana cena HOLD osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 HOLD w 2026 roku?
Cena 1 Everybody (HOLD) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz HOLD wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena HOLD w 2027 roku?
Everybody (HOLD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HOLD do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa HOLD w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Everybody (HOLD) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa HOLD w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Everybody (HOLD) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 HOLD w 2030 roku?
Cena 1 Everybody (HOLD) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz HOLD wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny HOLD na 2040 rok?
Everybody (HOLD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HOLD do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:26:33 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.