Aktualna cena Etherex Liquid Staking Token to 0.125411 USD. Śledź aktualizacje cen REX33 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe REX33 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o REX33

Informacje o cenie REX33

Czym jest REX33

Oficjalna strona internetowa REX33

Tokenomika REX33

Prognoza cen REX33

Cena Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Aktualna cena 1 REX33 do USD:

$0.125411
+6.40%1D
+6.40%1D
Etherex Liquid Staking Token (REX33) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Etherex Liquid Staking Token (REX33) (USD)

$ 0.112838
Minimum 24h
$ 0.126146
Maksimum 24h
Aktualna cena Etherex Liquid Staking Token (REX33) wynosi $0.125411. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs REX33 wahał się między $ 0.112838 a $ 0.126146, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs REX33 w historii to $ 0.583351, a najniższy to $ 0.109445.

Pod względem krótkoterminowych wyniki REX33 zmieniły się o +1.64% w ciągu ostatniej godziny, o +6.44% w ciągu 24 godzin i o -33.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Obecna kapitalizacja rynkowa Etherex Liquid Staking Token wynosi $ 10.65M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż REX33 w obiegu wynosi 84.95M, przy całkowitej podaży 84952184.98796734. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.65M.

Historia ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Etherex Liquid Staking Token do USD wyniosła $ +0.00758571.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Etherex Liquid Staking Token do USD wyniosła $ -0.0886506781.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Etherex Liquid Staking Token do USD wyniosła $ -0.0941444951.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Etherex Liquid Staking Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00758571+6.44%
30 Dni$ -0.0886506781-70.68%
60 dni$ -0.0941444951-75.06%
90 dni$ 0--

Co to jest Etherex Liquid Staking Token (REX33)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (w USD)

Jaka będzie wartość Etherex Liquid Staking Token (REX33) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Etherex Liquid Staking Token (REX33) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Etherex Liquid Staking Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Etherex Liquid Staking Token!

REX33 na lokalne waluty

Tokenomika Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Zrozumienie tokenomiki Etherex Liquid Staking Token (REX33) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena REX33już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Jaka jest dziś wartość Etherex Liquid Staking Token (REX33)?
Aktualna cena REX33 w USD wynosi 0.125411USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena REX33 do USD?
Aktualna cena REX33 w USD wynosi $ 0.125411. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Etherex Liquid Staking Token?
Kapitalizacja rynkowa dla REX33 wynosi $ 10.65M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż REX33 w obiegu?
W obiegu REX33 znajduje się 84.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) REX33?
REX33 osiąga ATH w wysokości 0.583351 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla REX33?
REX33 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.109445 USD.
Jaki jest wolumen obrotu REX33?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla REX33 wynosi -- USD.
Czy w tym roku REX33 pójdzie wyżej?
REX33 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny REX33, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

