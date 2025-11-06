Informacje o cenie Etherex Liquid Staking Token (REX33) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.112838 $ 0.112838 $ 0.112838 Minimum 24h $ 0.126146 $ 0.126146 $ 0.126146 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.112838$ 0.112838 $ 0.112838 Maksimum 24h $ 0.126146$ 0.126146 $ 0.126146 Historyczne maksimum $ 0.583351$ 0.583351 $ 0.583351 Najniższa cena $ 0.109445$ 0.109445 $ 0.109445 Zmiana ceny (1H) +1.64% Zmiana ceny (1D) +6.44% Zmiana ceny (7D) -33.68% Zmiana ceny (7D) -33.68%

Aktualna cena Etherex Liquid Staking Token (REX33) wynosi $0.125411. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs REX33 wahał się między $ 0.112838 a $ 0.126146, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs REX33 w historii to $ 0.583351, a najniższy to $ 0.109445.

Pod względem krótkoterminowych wyniki REX33 zmieniły się o +1.64% w ciągu ostatniej godziny, o +6.44% w ciągu 24 godzin i o -33.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M Podaż w obiegu 84.95M 84.95M 84.95M Całkowita podaż 84,952,184.98796734 84,952,184.98796734 84,952,184.98796734

Obecna kapitalizacja rynkowa Etherex Liquid Staking Token wynosi $ 10.65M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż REX33 w obiegu wynosi 84.95M, przy całkowitej podaży 84952184.98796734. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.65M.