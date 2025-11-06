Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Etherex Liquid Staking Token (REX33) /

Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) (USD)

Sprawdź prognozy cen Etherex Liquid Staking Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość REX33 w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Etherex Liquid Staking Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Etherex Liquid Staking Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.128849. Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Etherex Liquid Staking Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.135291. Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena REX33 na 2027 rok wyniesie $ 0.142056 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena REX33 na 2028 rok wyniesie $ 0.149158 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena REX33 w 2029 roku wyniesie $ 0.156616 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena REX33 w 2030 roku wyniesie $ 0.164447 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Etherex Liquid Staking Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.267867. Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Etherex Liquid Staking Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.436328. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.128849 0.00%

2026 $ 0.135291 5.00%

2027 $ 0.142056 10.25%

2028 $ 0.149158 15.76%

2029 $ 0.156616 21.55%

2030 $ 0.164447 27.63%

2031 $ 0.172669 34.01%

2032 $ 0.181303 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.190368 47.75%

2034 $ 0.199887 55.13%

2035 $ 0.209881 62.89%

2036 $ 0.220375 71.03%

2037 $ 0.231394 79.59%

2038 $ 0.242964 88.56%

2039 $ 0.255112 97.99%

2040 $ 0.267867 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.128849 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.128866 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.128972 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.129378 0.41% Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) na dziś Przewidywana cena dla REX33 w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.128849 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny REX33 z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.128866 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Etherex Liquid Staking Token (REX33) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla REX33, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.128972 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Etherex Liquid Staking Token (REX33) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena REX33 wynosi $0.129378 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Etherex Liquid Staking Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 10.94M$ 10.94M $ 10.94M Podaż w obiegu 84.95M 84.95M 84.95M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena REX33 to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto REX33 ma podaż w obiegu wynoszącą 84.95M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 10.94M. Zobacz na żywo cenę REX33

Historyczna cena Etherex Liquid Staking Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Etherex Liquid Staking Token, cena Etherex Liquid Staking Token wynosi 0.128849USD. Podaż w obiegu Etherex Liquid Staking Token (REX33) wynosi 84.95M REX33 , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $10,941,218 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 11.33% $ 0.013116 $ 0.129874 $ 0.112838

7 D -32.62% $ -0.042032 $ 0.408127 $ 0.110991

30 Dni -68.81% $ -0.088665 $ 0.408127 $ 0.110991 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Etherex Liquid Staking Token zanotował zmianę ceny o $0.013116 , co stanowi 11.33% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Etherex Liquid Staking Token osiągnął maksimum na poziomie $0.408127 i minimum na poziomie $0.110991 . Zanotowano zmianę ceny o -32.62% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał REX33 do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Etherex Liquid Staking Token o -68.81% , co odpowiada około $-0.088665 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny REX33.

Jak działa moduł przewidywania ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33)? Moduł predykcji ceny Etherex Liquid Staking Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu REX33. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Etherex Liquid Staking Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów REX33, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Etherex Liquid Staking Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość REX33. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę REX33, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Etherex Liquid Staking Token.

Dlaczego prognoaza ceny REX33 jest ważna?

Prognozy cen REX33 są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w REX33? Według Twoich prognoz REX33 osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny REX33 na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Etherex Liquid Staking Token (REX33), przewidywana cena REX33 osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 REX33 w 2026 roku? Cena 1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz REX33 wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena REX33 w 2027 roku? Etherex Liquid Staking Token (REX33) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 REX33 do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa REX33 w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Etherex Liquid Staking Token (REX33) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa REX33 w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Etherex Liquid Staking Token (REX33) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 REX33 w 2030 roku? Cena 1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz REX33 wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny REX33 na 2040 rok? Etherex Liquid Staking Token (REX33) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 REX33 do 2040 roku.