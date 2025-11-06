GiełdaDEX+
Aktualna cena Erha to 0 USD. Śledź aktualizacje cen 二哈 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 二哈 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 二哈

Informacje o cenie 二哈

Czym jest 二哈

Oficjalna strona internetowa 二哈

Tokenomika 二哈

Prognoza cen 二哈

Logo Erha

Cena Erha (二哈)

Nienotowany

Aktualna cena 1 二哈 do USD:

--
----
+2.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Erha (二哈) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:16:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Erha (二哈) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02344646
$ 0.02344646$ 0.02344646

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

+2.23%

-17.21%

-17.21%

Aktualna cena Erha (二哈) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 二哈 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 二哈 w historii to $ 0.02344646, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 二哈 zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +2.23% w ciągu 24 godzin i o -17.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Erha (二哈)

$ 7.63K
$ 7.63K$ 7.63K

--
----

$ 7.63K
$ 7.63K$ 7.63K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Erha wynosi $ 7.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 二哈 w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.63K.

Historia ceny Erha (二哈) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Erha do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Erha do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Erha do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Erha do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.23%
30 Dni$ 0-83.95%
60 dni$ 0-98.94%
90 dni$ 0--

Co to jest Erha (二哈)

Erha is a Chinese meme project themed around the Husky dog, designed as a cultural community token. Beyond its meme origin, Erha is building a multi-chain launchpad and decentralized exchange (DEX) that currently operates on Solana and OKX’s X Layer network. The project aims to provide a playful yet functional entry point for community-driven tokens, enabling new meme assets to launch, trade, and grow across ecosystems while preserving the grassroots spirit of on-chain culture.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Erha (二哈)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Erha (w USD)

Jaka będzie wartość Erha (二哈) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Erha (二哈) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Erha.

Sprawdź teraz prognozę ceny Erha!

二哈 na lokalne waluty

Tokenomika Erha (二哈)

Zrozumienie tokenomiki Erha (二哈) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 二哈już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Erha (二哈)

Jaka jest dziś wartość Erha (二哈)?
Aktualna cena 二哈 w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 二哈 do USD?
Aktualna cena 二哈 w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Erha?
Kapitalizacja rynkowa dla 二哈 wynosi $ 7.63K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 二哈 w obiegu?
W obiegu 二哈 znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 二哈?
二哈 osiąga ATH w wysokości 0.02344646 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 二哈?
二哈 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 二哈?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 二哈 wynosi -- USD.
Czy w tym roku 二哈 pójdzie wyżej?
二哈 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 二哈, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:16:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Erha (二哈)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

