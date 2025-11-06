Informacje o cenie Erha (二哈) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02344646$ 0.02344646 $ 0.02344646 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.51% Zmiana ceny (1D) +2.23% Zmiana ceny (7D) -17.21% Zmiana ceny (7D) -17.21%

Aktualna cena Erha (二哈) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 二哈 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 二哈 w historii to $ 0.02344646, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 二哈 zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +2.23% w ciągu 24 godzin i o -17.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Erha (二哈)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.63K$ 7.63K $ 7.63K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.63K$ 7.63K $ 7.63K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Erha wynosi $ 7.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 二哈 w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.63K.