Informacje o cenie EquitEdge (EEG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 Minimum 24h $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 Maksimum 24h $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 Historyczne maksimum $ 0.058283$ 0.058283 $ 0.058283 Najniższa cena $ 0.04823955$ 0.04823955 $ 0.04823955 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena EquitEdge (EEG) wynosi $0.05005. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EEG wahał się między $ 0.05005 a $ 0.05005, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EEG w historii to $ 0.058283, a najniższy to $ 0.04823955.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EEG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EquitEdge (EEG)

Kapitalizacja rynkowa $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Podaż w obiegu 400.00M 400.00M 400.00M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa EquitEdge wynosi $ 20.02M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EEG w obiegu wynosi 400.00M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.02M.