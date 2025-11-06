GiełdaDEX+
Aktualna cena EquitEdge to 0.05005 USD. Śledź aktualizacje cen EEG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EEG łatwo w MEXC już teraz.

Nienotowany

Aktualna cena EquitEdge (EEG) wynosi $0.05005. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EEG wahał się między $ 0.05005 a $ 0.05005, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EEG w historii to $ 0.058283, a najniższy to $ 0.04823955.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EEG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Obecna kapitalizacja rynkowa EquitEdge wynosi $ 20.02M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EEG w obiegu wynosi 400.00M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.02M.

Historia ceny EquitEdge (EEG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny EquitEdge do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny EquitEdge do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny EquitEdge do USD wyniosła $ -0.0008565056.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny EquitEdge do USD wyniosła $ -0.00364068450847438.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ -0.0008565056-1.71%
90 dni$ -0.00364068450847438-6.78%

Co to jest EquitEdge (EEG)

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zrozumienie tokenomiki EquitEdge (EEG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EEGjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość EquitEdge (EEG)?
Aktualna cena EEG w USD wynosi 0.05005USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EEG do USD?
Aktualna cena EEG w USD wynosi $ 0.05005. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa EquitEdge?
Kapitalizacja rynkowa dla EEG wynosi $ 20.02M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EEG w obiegu?
W obiegu EEG znajduje się 400.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EEG?
EEG osiąga ATH w wysokości 0.058283 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EEG?
EEG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.04823955 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EEG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EEG wynosi -- USD.
Czy w tym roku EEG pójdzie wyżej?
EEG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EEG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

