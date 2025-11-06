GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Eggle Energy to 0.0308489 USD. Śledź aktualizacje cen ENG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ENG łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Eggle Energy to 0.0308489 USD. Śledź aktualizacje cen ENG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ENG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ENG

Informacje o cenie ENG

Czym jest ENG

Biała księga ENG

Oficjalna strona internetowa ENG

Tokenomika ENG

Prognoza cen ENG

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Eggle Energy

Cena Eggle Energy (ENG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ENG do USD:

$0.03083797
$0.03083797$0.03083797
+6.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Eggle Energy (ENG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Eggle Energy (ENG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02884783
$ 0.02884783$ 0.02884783
Minimum 24h
$ 0.03112058
$ 0.03112058$ 0.03112058
Maksimum 24h

$ 0.02884783
$ 0.02884783$ 0.02884783

$ 0.03112058
$ 0.03112058$ 0.03112058

$ 0.04452341
$ 0.04452341$ 0.04452341

$ 0.02724465
$ 0.02724465$ 0.02724465

+3.49%

+6.16%

-13.47%

-13.47%

Aktualna cena Eggle Energy (ENG) wynosi $0.0308489. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ENG wahał się między $ 0.02884783 a $ 0.03112058, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ENG w historii to $ 0.04452341, a najniższy to $ 0.02724465.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ENG zmieniły się o +3.49% w ciągu ostatniej godziny, o +6.16% w ciągu 24 godzin i o -13.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eggle Energy (ENG)

$ 18.56M
$ 18.56M$ 18.56M

--
----

$ 21.48M
$ 21.48M$ 21.48M

602.20M
602.20M 602.20M

697,204,996.2257041
697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

Obecna kapitalizacja rynkowa Eggle Energy wynosi $ 18.56M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ENG w obiegu wynosi 602.20M, przy całkowitej podaży 697204996.2257041. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.48M.

Historia ceny Eggle Energy (ENG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Eggle Energy do USD wyniosła $ +0.00178888.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Eggle Energy do USD wyniosła $ -0.0078094669.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Eggle Energy do USD wyniosła $ -0.0062641128.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Eggle Energy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00178888+6.16%
30 Dni$ -0.0078094669-25.31%
60 dni$ -0.0062641128-20.30%
90 dni$ 0--

Co to jest Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Eggle Energy (ENG)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Eggle Energy (w USD)

Jaka będzie wartość Eggle Energy (ENG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Eggle Energy (ENG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Eggle Energy.

Sprawdź teraz prognozę ceny Eggle Energy!

ENG na lokalne waluty

Tokenomika Eggle Energy (ENG)

Zrozumienie tokenomiki Eggle Energy (ENG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ENGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Eggle Energy (ENG)

Jaka jest dziś wartość Eggle Energy (ENG)?
Aktualna cena ENG w USD wynosi 0.0308489USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ENG do USD?
Aktualna cena ENG w USD wynosi $ 0.0308489. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Eggle Energy?
Kapitalizacja rynkowa dla ENG wynosi $ 18.56M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ENG w obiegu?
W obiegu ENG znajduje się 602.20M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ENG?
ENG osiąga ATH w wysokości 0.04452341 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ENG?
ENG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02724465 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ENG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ENG wynosi -- USD.
Czy w tym roku ENG pójdzie wyżej?
ENG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ENG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:59 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Eggle Energy (ENG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,774.24
$103,774.24$103,774.24

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,445.21
$3,445.21$3,445.21

+1.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.66
$162.66$162.66

+1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,774.24
$103,774.24$103,774.24

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,445.21
$3,445.21$3,445.21

+1.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.66
$162.66$162.66

+1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3704
$2.3704$2.3704

+4.12%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1394
$1.1394$1.1394

+4.99%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03587
$0.03587$0.03587

+43.48%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00412
$0.00412$0.00412

-45.06%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010841
$0.000010841$0.000010841

+474.20%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2132
$0.2132$0.2132

+326.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000590
$0.0000000590$0.0000000590

+290.72%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5047
$1.5047$1.5047

+85.49%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01807
$0.01807$0.01807

+44.56%