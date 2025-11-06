Informacje o cenie Eggle Energy (ENG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02884783 $ 0.02884783 $ 0.02884783 Minimum 24h $ 0.03112058 $ 0.03112058 $ 0.03112058 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02884783$ 0.02884783 $ 0.02884783 Maksimum 24h $ 0.03112058$ 0.03112058 $ 0.03112058 Historyczne maksimum $ 0.04452341$ 0.04452341 $ 0.04452341 Najniższa cena $ 0.02724465$ 0.02724465 $ 0.02724465 Zmiana ceny (1H) +3.49% Zmiana ceny (1D) +6.16% Zmiana ceny (7D) -13.47% Zmiana ceny (7D) -13.47%

Aktualna cena Eggle Energy (ENG) wynosi $0.0308489. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ENG wahał się między $ 0.02884783 a $ 0.03112058, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ENG w historii to $ 0.04452341, a najniższy to $ 0.02724465.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ENG zmieniły się o +3.49% w ciągu ostatniej godziny, o +6.16% w ciągu 24 godzin i o -13.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eggle Energy (ENG)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.56M$ 18.56M $ 18.56M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 21.48M$ 21.48M $ 21.48M Podaż w obiegu 602.20M 602.20M 602.20M Całkowita podaż 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

Obecna kapitalizacja rynkowa Eggle Energy wynosi $ 18.56M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ENG w obiegu wynosi 602.20M, przy całkowitej podaży 697204996.2257041. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.48M.