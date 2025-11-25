Tokenomika Eggle Energy (ENG)

Odkryj kluczowe informacje o Eggle Energy (ENG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Tokenomika i analiza cenowa Eggle Energy (ENG)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eggle Energy (ENG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 12.19M
Całkowita podaż:
$ 696.79M
Podaż w obiegu:
$ 601.79M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 14.11M
Historyczne maksimum:
$ 0.04452341
Historyczne minimum:
$ 0.01594232
Aktualna cena:
$ 0.02066741
Informacje o Eggle Energy (ENG)

Oficjalna strona internetowa:
https://eggle.xyz/
Biała księga:
https://docs.eggle.xyz/

Tokenomika Eggle Energy (ENG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Eggle Energy (ENG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ENG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ENG.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Prognoza ceny ENG

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ENG? Nasza strona z prognozami cen ENG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

