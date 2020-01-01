Poznaj tokenomikę Echelon Prime (PRIME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRIME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Echelon Prime (PRIME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRIME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Echelon Prime (PRIME) PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game. Oficjalna strona internetowa: https://echelon.io/ Biała księga: https://docs.echelon.io/echelon-prime-foundation/ Kup PRIME teraz! Tokenomika i analiza cenowa Echelon Prime (PRIME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Echelon Prime (PRIME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 89.53M Całkowita podaż: $ 111.11M Podaż w obiegu: $ 54.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 183.42M Historyczne maksimum: $ 28.0 Historyczne minimum: $ 1.19 Aktualna cena: $ 1.66 Dowiedz się więcej o cenie Echelon Prime (PRIME) Tokenomika Echelon Prime (PRIME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Echelon Prime (PRIME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRIME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRIME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRIME tokenomikę, poznaj cenę tokena PRIMEna żywo! Prognoza ceny PRIME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRIME? Nasza strona z prognozami cen PRIME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PRIME już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.