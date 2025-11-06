GiełdaDEX+
Aktualna cena Dvision Network to 0.00444787 USD. Śledź aktualizacje cen DVI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DVI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DVI

Informacje o cenie DVI

Czym jest DVI

Oficjalna strona internetowa DVI

Tokenomika DVI

Prognoza cen DVI

Logo Dvision Network

Cena Dvision Network (DVI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DVI do USD:

mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Dvision Network (DVI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:40 (UTC+8)

Informacje o cenie Dvision Network (DVI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

Aktualna cena Dvision Network (DVI) wynosi $0.00444787. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DVI wahał się między $ 0.00438022 a $ 0.00526363, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DVI w historii to $ 3.05, a najniższy to $ 0.00415325.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DVI zmieniły się o -0.58% w ciągu ostatniej godziny, o -8.22% w ciągu 24 godzin i o +1.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dvision Network (DVI)

Obecna kapitalizacja rynkowa Dvision Network wynosi $ 1.10M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DVI w obiegu wynosi 246.77M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.45M.

Historia ceny Dvision Network (DVI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dvision Network do USD wyniosła $ -0.000398441392411645.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dvision Network do USD wyniosła $ -0.0009612514.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dvision Network do USD wyniosła $ -0.0016172860.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dvision Network do USD wyniosła $ -0.004682664256221581.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000398441392411645-8.22%
30 Dni$ -0.0009612514-21.61%
60 dni$ -0.0016172860-36.36%
90 dni$ -0.004682664256221581-51.28%

Co to jest Dvision Network (DVI)

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dvision Network (DVI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dvision Network (w USD)

Jaka będzie wartość Dvision Network (DVI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dvision Network (DVI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dvision Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dvision Network!

DVI na lokalne waluty

Tokenomika Dvision Network (DVI)

Zrozumienie tokenomiki Dvision Network (DVI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DVIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dvision Network (DVI)

Jaka jest dziś wartość Dvision Network (DVI)?
Aktualna cena DVI w USD wynosi 0.00444787USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DVI do USD?
Aktualna cena DVI w USD wynosi $ 0.00444787. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dvision Network?
Kapitalizacja rynkowa dla DVI wynosi $ 1.10M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DVI w obiegu?
W obiegu DVI znajduje się 246.77M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DVI?
DVI osiąga ATH w wysokości 3.05 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DVI?
DVI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00415325 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DVI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DVI wynosi -- USD.
Czy w tym roku DVI pójdzie wyżej?
DVI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DVI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:40 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

