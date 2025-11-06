Informacje o cenie Dvision Network (DVI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00438022 $ 0.00438022 $ 0.00438022 Minimum 24h $ 0.00526363 $ 0.00526363 $ 0.00526363 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00438022$ 0.00438022 $ 0.00438022 Maksimum 24h $ 0.00526363$ 0.00526363 $ 0.00526363 Historyczne maksimum $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Najniższa cena $ 0.00415325$ 0.00415325 $ 0.00415325 Zmiana ceny (1H) -0.58% Zmiana ceny (1D) -8.22% Zmiana ceny (7D) +1.20% Zmiana ceny (7D) +1.20%

Aktualna cena Dvision Network (DVI) wynosi $0.00444787. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DVI wahał się między $ 0.00438022 a $ 0.00526363, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DVI w historii to $ 3.05, a najniższy to $ 0.00415325.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DVI zmieniły się o -0.58% w ciągu ostatniej godziny, o -8.22% w ciągu 24 godzin i o +1.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dvision Network (DVI)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Podaż w obiegu 246.77M 246.77M 246.77M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dvision Network wynosi $ 1.10M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DVI w obiegu wynosi 246.77M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.45M.