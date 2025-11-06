Prognoza ceny Dvision Network (DVI) (USD)

Sprawdź prognozy cen Dvision Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DVI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup DVI

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Dvision Network % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Dvision Network na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Dvision Network (DVI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Dvision Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.004487. Prognoza ceny Dvision Network (DVI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Dvision Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.004712. Prognoza ceny Dvision Network (DVI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DVI na 2027 rok wyniesie $ 0.004947 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Dvision Network (DVI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DVI na 2028 rok wyniesie $ 0.005195 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Dvision Network (DVI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DVI w 2029 roku wyniesie $ 0.005454 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Dvision Network (DVI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DVI w 2030 roku wyniesie $ 0.005727 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Dvision Network (DVI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Dvision Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.009329. Prognoza ceny Dvision Network (DVI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Dvision Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.015197. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.004487 0.00%

2026 $ 0.004712 5.00%

2027 $ 0.004947 10.25%

2028 $ 0.005195 15.76%

2029 $ 0.005454 21.55%

2030 $ 0.005727 27.63%

2031 $ 0.006014 34.01%

2032 $ 0.006314 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.006630 47.75%

2034 $ 0.006962 55.13%

2035 $ 0.007310 62.89%

2036 $ 0.007675 71.03%

2037 $ 0.008059 79.59%

2038 $ 0.008462 88.56%

2039 $ 0.008885 97.99%

2040 $ 0.009329 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Dvision Network na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.004487 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.004488 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.004492 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.004506 0.41% Prognoza ceny Dvision Network (DVI) na dziś Przewidywana cena dla DVI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.004487 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Dvision Network (DVI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DVI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.004488 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Dvision Network (DVI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DVI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.004492 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Dvision Network (DVI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DVI wynosi $0.004506 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Dvision Network Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Podaż w obiegu 246.77M 246.77M 246.77M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DVI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto DVI ma podaż w obiegu wynoszącą 246.77M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.11M. Zobacz na żywo cenę DVI

Historyczna cena Dvision Network Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Dvision Network, cena Dvision Network wynosi 0.004487USD. Podaż w obiegu Dvision Network (DVI) wynosi 246.77M DVI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,107,456 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -6.52% $ -0.000313 $ 0.005263 $ 0.004376

7 D 2.06% $ 0.000092 $ 0.007197 $ 0.004347

30 Dni -20.49% $ -0.000919 $ 0.007197 $ 0.004347 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Dvision Network zanotował zmianę ceny o $-0.000313 , co stanowi -6.52% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Dvision Network osiągnął maksimum na poziomie $0.007197 i minimum na poziomie $0.004347 . Zanotowano zmianę ceny o 2.06% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DVI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Dvision Network o -20.49% , co odpowiada około $-0.000919 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DVI.

Jak działa moduł przewidywania ceny Dvision Network (DVI)? Moduł predykcji ceny Dvision Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DVI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Dvision Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DVI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Dvision Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DVI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DVI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Dvision Network.

Dlaczego prognoaza ceny DVI jest ważna?

Prognozy cen DVI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DVI? Według Twoich prognoz DVI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DVI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Dvision Network (DVI), przewidywana cena DVI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DVI w 2026 roku? Cena 1 Dvision Network (DVI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz DVI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DVI w 2027 roku? Dvision Network (DVI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DVI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DVI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Dvision Network (DVI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DVI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Dvision Network (DVI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DVI w 2030 roku? Cena 1 Dvision Network (DVI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz DVI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DVI na 2040 rok? Dvision Network (DVI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DVI do 2040 roku. Zarejestruj się teraz