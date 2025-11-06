GiełdaDEX+
Aktualna cena DuelNow to 0.00146774 USD. Śledź aktualizacje cen DNOW do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DNOW łatwo w MEXC już teraz.

Cena DuelNow (DNOW)

Aktualna cena 1 DNOW do USD:

$0.00146774
+4.60%1D
+4.60%1D
USD
DuelNow (DNOW) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:19 (UTC+8)

Informacje o cenie DuelNow (DNOW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00136574
Minimum 24h
Minimum 24h
$ 0.00150275
Maksimum 24h
Maksimum 24h

$ 0.00136574
$ 0.00136574$ 0.00136574

$ 0.00150275
$ 0.00150275$ 0.00150275

$ 0.04443182
$ 0.04443182$ 0.04443182

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

+4.64%

+9.65%

+9.65%

Aktualna cena DuelNow (DNOW) wynosi $0.00146774. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DNOW wahał się między $ 0.00136574 a $ 0.00150275, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DNOW w historii to $ 0.04443182, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DNOW zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +4.64% w ciągu 24 godzin i o +9.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DuelNow (DNOW)

$ 134.74K
$ 134.74K$ 134.74K

--
----

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

91.80M
91.80M 91.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DuelNow wynosi $ 134.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DNOW w obiegu wynosi 91.80M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.47M.

Historia ceny DuelNow (DNOW) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DuelNow do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DuelNow do USD wyniosła $ -0.0009118610.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DuelNow do USD wyniosła $ -0.0011835784.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DuelNow do USD wyniosła $ -0.0004607241576225202.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.64%
30 Dni$ -0.0009118610-62.12%
60 dni$ -0.0011835784-80.63%
90 dni$ -0.0004607241576225202-23.89%

Co to jest DuelNow (DNOW)

DuelNow puts you in control of your sports predictions. Set your own odds, compete directly with other fans, and enjoy transparent, low fees with no house interference. Use integrated tokens ($USDT, $USDC, $ETH, $ARB, $STMX, and now $DNOW) to engage in secure peer-to-peer wagers.

  1. Peer-to-peer sports predictions with no house; compete directly with others.
  2. Set custom odds to challenge and win on your terms.
  3. Unlock exclusive benefits through memberships, increased referral earnings and reduced platform fees.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny DuelNow (w USD)

Jaka będzie wartość DuelNow (DNOW) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DuelNow (DNOW) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DuelNow.

Sprawdź teraz prognozę ceny DuelNow!

DNOW na lokalne waluty

Tokenomika DuelNow (DNOW)

Zrozumienie tokenomiki DuelNow (DNOW) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DNOWjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DuelNow (DNOW)

Jaka jest dziś wartość DuelNow (DNOW)?
Aktualna cena DNOW w USD wynosi 0.00146774USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DNOW do USD?
Aktualna cena DNOW w USD wynosi $ 0.00146774. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DuelNow?
Kapitalizacja rynkowa dla DNOW wynosi $ 134.74K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DNOW w obiegu?
W obiegu DNOW znajduje się 91.80M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DNOW?
DNOW osiąga ATH w wysokości 0.04443182 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DNOW?
DNOW zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DNOW?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DNOW wynosi -- USD.
Czy w tym roku DNOW pójdzie wyżej?
DNOW może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DNOW, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:19 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

