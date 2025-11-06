Informacje o cenie DuelNow (DNOW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00136574 $ 0.00136574 $ 0.00136574 Minimum 24h $ 0.00150275 $ 0.00150275 $ 0.00150275 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00136574$ 0.00136574 $ 0.00136574 Maksimum 24h $ 0.00150275$ 0.00150275 $ 0.00150275 Historyczne maksimum $ 0.04443182$ 0.04443182 $ 0.04443182 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.49% Zmiana ceny (1D) +4.64% Zmiana ceny (7D) +9.65% Zmiana ceny (7D) +9.65%

Aktualna cena DuelNow (DNOW) wynosi $0.00146774. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DNOW wahał się między $ 0.00136574 a $ 0.00150275, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DNOW w historii to $ 0.04443182, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DNOW zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +4.64% w ciągu 24 godzin i o +9.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DuelNow (DNOW)

Kapitalizacja rynkowa $ 134.74K$ 134.74K $ 134.74K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Podaż w obiegu 91.80M 91.80M 91.80M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DuelNow wynosi $ 134.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DNOW w obiegu wynosi 91.80M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.47M.