GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Drop Staked INIT to 0.19786 USD. Śledź aktualizacje cen DEINIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DEINIT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Drop Staked INIT to 0.19786 USD. Śledź aktualizacje cen DEINIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DEINIT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DEINIT

Informacje o cenie DEINIT

Czym jest DEINIT

Oficjalna strona internetowa DEINIT

Tokenomika DEINIT

Prognoza cen DEINIT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Drop Staked INIT

Cena Drop Staked INIT (DEINIT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DEINIT do USD:

$0.19786
$0.19786$0.19786
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Drop Staked INIT (DEINIT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:14:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Drop Staked INIT (DEINIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.193059
$ 0.193059$ 0.193059
Minimum 24h
$ 0.198319
$ 0.198319$ 0.198319
Maksimum 24h

$ 0.193059
$ 0.193059$ 0.193059

$ 0.198319
$ 0.198319$ 0.198319

$ 0.788788
$ 0.788788$ 0.788788

$ 0.193059
$ 0.193059$ 0.193059

--

-0.00%

-23.77%

-23.77%

Aktualna cena Drop Staked INIT (DEINIT) wynosi $0.19786. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEINIT wahał się między $ 0.193059 a $ 0.198319, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEINIT w historii to $ 0.788788, a najniższy to $ 0.193059.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEINIT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -23.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Drop Staked INIT (DEINIT)

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

--
----

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

59.82K
59.82K 59.82K

59,816.553167
59,816.553167 59,816.553167

Obecna kapitalizacja rynkowa Drop Staked INIT wynosi $ 11.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEINIT w obiegu wynosi 59.82K, przy całkowitej podaży 59816.553167. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.84K.

Historia ceny Drop Staked INIT (DEINIT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Drop Staked INIT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Drop Staked INIT do USD wyniosła $ -0.1209825258.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Drop Staked INIT do USD wyniosła $ -0.1231095802.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Drop Staked INIT do USD wyniosła $ -0.4751874956904572.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.00%
30 Dni$ -0.1209825258-61.14%
60 dni$ -0.1231095802-62.22%
90 dni$ -0.4751874956904572-70.60%

Co to jest Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Drop Staked INIT (DEINIT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Drop Staked INIT (w USD)

Jaka będzie wartość Drop Staked INIT (DEINIT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Drop Staked INIT (DEINIT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Drop Staked INIT.

Sprawdź teraz prognozę ceny Drop Staked INIT!

DEINIT na lokalne waluty

Tokenomika Drop Staked INIT (DEINIT)

Zrozumienie tokenomiki Drop Staked INIT (DEINIT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DEINITjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Drop Staked INIT (DEINIT)

Jaka jest dziś wartość Drop Staked INIT (DEINIT)?
Aktualna cena DEINIT w USD wynosi 0.19786USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DEINIT do USD?
Aktualna cena DEINIT w USD wynosi $ 0.19786. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Drop Staked INIT?
Kapitalizacja rynkowa dla DEINIT wynosi $ 11.84K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DEINIT w obiegu?
W obiegu DEINIT znajduje się 59.82K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DEINIT?
DEINIT osiąga ATH w wysokości 0.788788 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DEINIT?
DEINIT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.193059 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DEINIT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DEINIT wynosi -- USD.
Czy w tym roku DEINIT pójdzie wyżej?
DEINIT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DEINIT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:14:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Drop Staked INIT (DEINIT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,290.58
$103,290.58$103,290.58

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.52
$3,387.52$3,387.52

-0.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.19
$159.19$159.19

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,290.58
$103,290.58$103,290.58

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.52
$3,387.52$3,387.52

-0.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3237
$2.3237$2.3237

+2.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.19
$159.19$159.19

-0.82%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0931
$1.0931$1.0931

+0.72%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2051
$0.2051$0.2051

+310.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005500
$0.000005500$0.000005500

+191.31%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000417
$0.0000000417$0.0000000417

+176.15%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004558
$0.000000000000000000004558$0.000000000000000000004558

+107.08%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23899
$0.23899$0.23899

+88.52%