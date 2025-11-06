Informacje o cenie Drop Staked INIT (DEINIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.193059 $ 0.193059 $ 0.193059 Minimum 24h $ 0.198319 $ 0.198319 $ 0.198319 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.193059$ 0.193059 $ 0.193059 Maksimum 24h $ 0.198319$ 0.198319 $ 0.198319 Historyczne maksimum $ 0.788788$ 0.788788 $ 0.788788 Najniższa cena $ 0.193059$ 0.193059 $ 0.193059 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.00% Zmiana ceny (7D) -23.77% Zmiana ceny (7D) -23.77%

Aktualna cena Drop Staked INIT (DEINIT) wynosi $0.19786. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEINIT wahał się między $ 0.193059 a $ 0.198319, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEINIT w historii to $ 0.788788, a najniższy to $ 0.193059.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEINIT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -23.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Drop Staked INIT (DEINIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Podaż w obiegu 59.82K 59.82K 59.82K Całkowita podaż 59,816.553167 59,816.553167 59,816.553167

Obecna kapitalizacja rynkowa Drop Staked INIT wynosi $ 11.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEINIT w obiegu wynosi 59.82K, przy całkowitej podaży 59816.553167. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.84K.