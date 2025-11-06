Informacje o cenie Dreamsync (DREAM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00437362$ 0.00437362 $ 0.00437362 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.06% Zmiana ceny (1D) +4.51% Zmiana ceny (7D) -40.65% Zmiana ceny (7D) -40.65%

Aktualna cena Dreamsync (DREAM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DREAM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DREAM w historii to $ 0.00437362, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DREAM zmieniły się o +1.06% w ciągu ostatniej godziny, o +4.51% w ciągu 24 godzin i o -40.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dreamsync (DREAM)

Kapitalizacja rynkowa $ 702.52K$ 702.52K $ 702.52K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 702.52K$ 702.52K $ 702.52K Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,992,998.692206 999,992,998.692206 999,992,998.692206

Obecna kapitalizacja rynkowa Dreamsync wynosi $ 702.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DREAM w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999992998.692206. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 702.52K.