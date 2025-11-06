GiełdaDEX+
Aktualna cena Dreamsync to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DREAM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DREAM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DREAM

Informacje o cenie DREAM

Czym jest DREAM

Oficjalna strona internetowa DREAM

Tokenomika DREAM

Prognoza cen DREAM

Cena Dreamsync (DREAM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DREAM do USD:

$0.00070253
$0.00070253
+4.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Dreamsync (DREAM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:21:55 (UTC+8)

Informacje o cenie Dreamsync (DREAM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00437362
$ 0.00437362

$ 0
$ 0

+1.06%

+4.51%

-40.65%

-40.65%

Aktualna cena Dreamsync (DREAM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DREAM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DREAM w historii to $ 0.00437362, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DREAM zmieniły się o +1.06% w ciągu ostatniej godziny, o +4.51% w ciągu 24 godzin i o -40.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dreamsync (DREAM)

$ 702.52K
$ 702.52K

--
--

$ 702.52K
$ 702.52K

999.99M
999.99M

999,992,998.692206
999,992,998.692206

Obecna kapitalizacja rynkowa Dreamsync wynosi $ 702.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DREAM w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999992998.692206. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 702.52K.

Historia ceny Dreamsync (DREAM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dreamsync do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dreamsync do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dreamsync do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dreamsync do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.51%
30 Dni$ 0-59.70%
60 dni$ 0-70.99%
90 dni$ 0--

Co to jest Dreamsync (DREAM)

Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync’s goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dreamsync (DREAM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dreamsync (w USD)

Jaka będzie wartość Dreamsync (DREAM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dreamsync (DREAM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dreamsync.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dreamsync!

DREAM na lokalne waluty

Tokenomika Dreamsync (DREAM)

Zrozumienie tokenomiki Dreamsync (DREAM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DREAMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dreamsync (DREAM)

Jaka jest dziś wartość Dreamsync (DREAM)?
Aktualna cena DREAM w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DREAM do USD?
Aktualna cena DREAM w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dreamsync?
Kapitalizacja rynkowa dla DREAM wynosi $ 702.52K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DREAM w obiegu?
W obiegu DREAM znajduje się 999.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DREAM?
DREAM osiąga ATH w wysokości 0.00437362 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DREAM?
DREAM zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DREAM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DREAM wynosi -- USD.
Czy w tym roku DREAM pójdzie wyżej?
DREAM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DREAM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:21:55 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,718.15

$3,443.13

$162.68

$1.0000

$1,477.94

$103,718.15

$3,443.13

$162.68

$2.3722

$1.1384

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03590

$0.00412

$0.000010841

$0.2129

$0.0000000590

$1.5110

$0.01807

