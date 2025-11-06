Informacje o cenie DOUBT (DOUBT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00499876 $ 0.00499876 $ 0.00499876 Minimum 24h $ 0.00557403 $ 0.00557403 $ 0.00557403 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00499876$ 0.00499876 $ 0.00499876 Maksimum 24h $ 0.00557403$ 0.00557403 $ 0.00557403 Historyczne maksimum $ 0.0090364$ 0.0090364 $ 0.0090364 Najniższa cena $ 0.00462953$ 0.00462953 $ 0.00462953 Zmiana ceny (1H) +3.07% Zmiana ceny (1D) +10.73% Zmiana ceny (7D) -5.08% Zmiana ceny (7D) -5.08%

Aktualna cena DOUBT (DOUBT) wynosi $0.00553622. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOUBT wahał się między $ 0.00499876 a $ 0.00557403, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOUBT w historii to $ 0.0090364, a najniższy to $ 0.00462953.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOUBT zmieniły się o +3.07% w ciągu ostatniej godziny, o +10.73% w ciągu 24 godzin i o -5.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DOUBT (DOUBT)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.26M$ 5.26M $ 5.26M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.26M$ 5.26M $ 5.26M Podaż w obiegu 950.00M 950.00M 950.00M Całkowita podaż 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DOUBT wynosi $ 5.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOUBT w obiegu wynosi 950.00M, przy całkowitej podaży 950000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.26M.