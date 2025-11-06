GiełdaDEX+
Aktualna cena DOUBT to 0.00553622 USD. Śledź aktualizacje cen DOUBT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOUBT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DOUBT

Informacje o cenie DOUBT

Czym jest DOUBT

Oficjalna strona internetowa DOUBT

Tokenomika DOUBT

Prognoza cen DOUBT

Cena DOUBT (DOUBT)

Aktualna cena 1 DOUBT do USD:

$0.00553728
+10.70%1D
mexc
USD
DOUBT (DOUBT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:21:45 (UTC+8)

Informacje o cenie DOUBT (DOUBT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00499876
Minimum 24h
$ 0.00557403
Maksimum 24h

$ 0.00499876
$ 0.00557403
$ 0.0090364
$ 0.00462953
+3.07%

+10.73%

-5.08%

-5.08%

Aktualna cena DOUBT (DOUBT) wynosi $0.00553622. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOUBT wahał się między $ 0.00499876 a $ 0.00557403, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOUBT w historii to $ 0.0090364, a najniższy to $ 0.00462953.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOUBT zmieniły się o +3.07% w ciągu ostatniej godziny, o +10.73% w ciągu 24 godzin i o -5.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DOUBT (DOUBT)

$ 5.26M
--
$ 5.26M
950.00M
950,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa DOUBT wynosi $ 5.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOUBT w obiegu wynosi 950.00M, przy całkowitej podaży 950000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.26M.

Historia ceny DOUBT (DOUBT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DOUBT do USD wyniosła $ +0.00053661.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DOUBT do USD wyniosła $ -0.0001454287.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DOUBT do USD wyniosła $ -0.0007318163.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DOUBT do USD wyniosła $ -0.002278495782857183.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00053661+10.73%
30 Dni$ -0.0001454287-2.62%
60 dni$ -0.0007318163-13.21%
90 dni$ -0.002278495782857183-29.15%

Co to jest DOUBT (DOUBT)

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DOUBT (DOUBT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DOUBT (w USD)

Jaka będzie wartość DOUBT (DOUBT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DOUBT (DOUBT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DOUBT.

Sprawdź teraz prognozę ceny DOUBT!

DOUBT na lokalne waluty

Tokenomika DOUBT (DOUBT)

Zrozumienie tokenomiki DOUBT (DOUBT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOUBTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DOUBT (DOUBT)

Jaka jest dziś wartość DOUBT (DOUBT)?
Aktualna cena DOUBT w USD wynosi 0.00553622USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOUBT do USD?
Aktualna cena DOUBT w USD wynosi $ 0.00553622. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DOUBT?
Kapitalizacja rynkowa dla DOUBT wynosi $ 5.26M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOUBT w obiegu?
W obiegu DOUBT znajduje się 950.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOUBT?
DOUBT osiąga ATH w wysokości 0.0090364 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOUBT?
DOUBT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00462953 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOUBT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOUBT wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOUBT pójdzie wyżej?
DOUBT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOUBT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:21:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DOUBT (DOUBT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

