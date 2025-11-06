Informacje o cenie Dorol (DRL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,824.52 $ 3,824.52 $ 3,824.52 Minimum 24h $ 3,870.35 $ 3,870.35 $ 3,870.35 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,824.52$ 3,824.52 $ 3,824.52 Maksimum 24h $ 3,870.35$ 3,870.35 $ 3,870.35 Historyczne maksimum $ 4,469.59$ 4,469.59 $ 4,469.59 Najniższa cena $ 3,321.49$ 3,321.49 $ 3,321.49 Zmiana ceny (1H) -0.71% Zmiana ceny (1D) -0.58% Zmiana ceny (7D) -0.04% Zmiana ceny (7D) -0.04%

Aktualna cena Dorol (DRL) wynosi $3,835.88. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRL wahał się między $ 3,824.52 a $ 3,870.35, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRL w historii to $ 4,469.59, a najniższy to $ 3,321.49.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRL zmieniły się o -0.71% w ciągu ostatniej godziny, o -0.58% w ciągu 24 godzin i o -0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dorol (DRL)

Kapitalizacja rynkowa $ 51.62K$ 51.62K $ 51.62K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 38.65B$ 38.65B $ 38.65B Podaż w obiegu 13.36 13.36 13.36 Całkowita podaż 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dorol wynosi $ 51.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRL w obiegu wynosi 13.36, przy całkowitej podaży 9999998.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.65B.