Aktualna cena Dorol to 3,835.88 USD. Śledź aktualizacje cen DRL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DRL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DRL

Informacje o cenie DRL

Czym jest DRL

Biała księga DRL

Oficjalna strona internetowa DRL

Tokenomika DRL

Prognoza cen DRL

Cena Dorol (DRL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DRL do USD:

$3,835.88
$3,835.88$3,835.88
-0.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Dorol (DRL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:13:26 (UTC+8)

Informacje o cenie Dorol (DRL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 3,824.52
$ 3,824.52$ 3,824.52
Minimum 24h
$ 3,870.35
$ 3,870.35$ 3,870.35
Maksimum 24h

$ 3,824.52
$ 3,824.52$ 3,824.52

$ 3,870.35
$ 3,870.35$ 3,870.35

$ 4,469.59
$ 4,469.59$ 4,469.59

$ 3,321.49
$ 3,321.49$ 3,321.49

-0.71%

-0.58%

-0.04%

-0.04%

Aktualna cena Dorol (DRL) wynosi $3,835.88. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRL wahał się między $ 3,824.52 a $ 3,870.35, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRL w historii to $ 4,469.59, a najniższy to $ 3,321.49.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRL zmieniły się o -0.71% w ciągu ostatniej godziny, o -0.58% w ciągu 24 godzin i o -0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dorol (DRL)

$ 51.62K
$ 51.62K$ 51.62K

--
----

$ 38.65B
$ 38.65B$ 38.65B

13.36
13.36 13.36

9,999,998.0
9,999,998.0 9,999,998.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dorol wynosi $ 51.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRL w obiegu wynosi 13.36, przy całkowitej podaży 9999998.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.65B.

Historia ceny Dorol (DRL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dorol do USD wyniosła $ -22.395358411868.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dorol do USD wyniosła $ -42.3247163320.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dorol do USD wyniosła $ +329.3402178640.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dorol do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -22.395358411868-0.58%
30 Dni$ -42.3247163320-1.10%
60 dni$ +329.3402178640+8.59%
90 dni$ 0--

Co to jest Dorol (DRL)

Dorol is a gold‑backed digital asset built on the Ethereum blockchain. Each token, labeled DRL, is backed by one troy ounce of 999.9‑fine investment-grade gold that is professionally vaulted and fully insured. The project's aim is to combine gold’s enduring store-of-value with the speed, accessibility, and composability of public blockchain infrastructure, enabling seamless trading, transfer, and redemption of tokenized physical gold

Prognoza ceny Dorol (w USD)

Jaka będzie wartość Dorol (DRL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dorol (DRL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dorol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dorol!

DRL na lokalne waluty

Tokenomika Dorol (DRL)

Zrozumienie tokenomiki Dorol (DRL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DRLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dorol (DRL)

Jaka jest dziś wartość Dorol (DRL)?
Aktualna cena DRL w USD wynosi 3,835.88USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DRL do USD?
Aktualna cena DRL w USD wynosi $ 3,835.88. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dorol?
Kapitalizacja rynkowa dla DRL wynosi $ 51.62K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DRL w obiegu?
W obiegu DRL znajduje się 13.36 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DRL?
DRL osiąga ATH w wysokości 4,469.59 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DRL?
DRL zaliczył cenę ATL w wysokości 3,321.49 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DRL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DRL wynosi -- USD.
Czy w tym roku DRL pójdzie wyżej?
DRL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DRL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:13:26 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

