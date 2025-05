Co to jest DORK (DORK)

The degen culture in WEB3 (the same one that Cobra Bait criticizes), has shown that a memeable meme coin has x100 more potential than most of the courses that ‘gurus’ scam you with. So stop being a sheep easily influenced by “teachers” who just want to fill their wallets, and start filling your own, $DORK!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DORK (DORK) Oficjalna strona internetowa