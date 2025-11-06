Informacje o cenie Domi (DOMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00270634 $ 0.00270634 $ 0.00270634 Minimum 24h $ 0.00310421 $ 0.00310421 $ 0.00310421 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00270634$ 0.00270634 $ 0.00270634 Maksimum 24h $ 0.00310421$ 0.00310421 $ 0.00310421 Historyczne maksimum $ 0.407925$ 0.407925 $ 0.407925 Najniższa cena $ 0.00258025$ 0.00258025 $ 0.00258025 Zmiana ceny (1H) -1.68% Zmiana ceny (1D) +10.42% Zmiana ceny (7D) -15.49% Zmiana ceny (7D) -15.49%

Aktualna cena Domi (DOMI) wynosi $0.00299775. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOMI wahał się między $ 0.00270634 a $ 0.00310421, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOMI w historii to $ 0.407925, a najniższy to $ 0.00258025.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOMI zmieniły się o -1.68% w ciągu ostatniej godziny, o +10.42% w ciągu 24 godzin i o -15.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Domi (DOMI)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Podaż w obiegu 460.00M 460.00M 460.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Domi wynosi $ 1.38M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOMI w obiegu wynosi 460.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.00M.