Aktualna cena Domi to 0.00299775 USD. Śledź aktualizacje cen DOMI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOMI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DOMI

Informacje o cenie DOMI

Czym jest DOMI

Oficjalna strona internetowa DOMI

Tokenomika DOMI

Prognoza cen DOMI

Logo Domi

Cena Domi (DOMI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DOMI do USD:

+10.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Domi (DOMI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:21:27 (UTC+8)

Informacje o cenie Domi (DOMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-1.68%

+10.42%

-15.49%

-15.49%

Aktualna cena Domi (DOMI) wynosi $0.00299775. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOMI wahał się między $ 0.00270634 a $ 0.00310421, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOMI w historii to $ 0.407925, a najniższy to $ 0.00258025.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOMI zmieniły się o -1.68% w ciągu ostatniej godziny, o +10.42% w ciągu 24 godzin i o -15.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Domi (DOMI)

Obecna kapitalizacja rynkowa Domi wynosi $ 1.38M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOMI w obiegu wynosi 460.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.00M.

Historia ceny Domi (DOMI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Domi do USD wyniosła $ +0.00028284.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Domi do USD wyniosła $ -0.0013618520.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Domi do USD wyniosła $ -0.0014799924.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Domi do USD wyniosła $ -0.001468677098960499.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00028284+10.42%
30 Dni$ -0.0013618520-45.42%
60 dni$ -0.0014799924-49.37%
90 dni$ -0.001468677098960499-32.88%

Co to jest Domi (DOMI)

Domi Online is a play to earn 3D Blockchain MMORPG underpinned by NFTs.

We have assembled a team of some of the best in the business with our lead developer coming from the worlds biggest free MMORPG ""Runescape"", blockchain experts from ChainGuardians (true pioneers of utilizing NFT to play to earn), and sound and SFX by PelleK (League of Legends, Magic: The Gathering, Power Rangers, Path of Exile, PolkaPets and more).

Developing the game in the shadows for months before opening socials or sharing the news about Domi to the world, so we're starting this journey with our community with a fully completed game design, fully assembled team and a working, beautiful and functional game.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Domi (DOMI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Domi (w USD)

Jaka będzie wartość Domi (DOMI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Domi (DOMI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Domi.

Sprawdź teraz prognozę ceny Domi!

DOMI na lokalne waluty

Tokenomika Domi (DOMI)

Zrozumienie tokenomiki Domi (DOMI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOMIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Domi (DOMI)

Jaka jest dziś wartość Domi (DOMI)?
Aktualna cena DOMI w USD wynosi 0.00299775USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOMI do USD?
Aktualna cena DOMI w USD wynosi $ 0.00299775. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Domi?
Kapitalizacja rynkowa dla DOMI wynosi $ 1.38M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOMI w obiegu?
W obiegu DOMI znajduje się 460.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOMI?
DOMI osiąga ATH w wysokości 0.407925 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOMI?
DOMI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00258025 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOMI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOMI wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOMI pójdzie wyżej?
DOMI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOMI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:21:27 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

