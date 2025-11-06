Informacje o cenie Dolphin (DPHN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01263214 $ 0.01263214 $ 0.01263214 Minimum 24h $ 0.01336699 $ 0.01336699 $ 0.01336699 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01263214$ 0.01263214 $ 0.01263214 Maksimum 24h $ 0.01336699$ 0.01336699 $ 0.01336699 Historyczne maksimum $ 0.02226817$ 0.02226817 $ 0.02226817 Najniższa cena $ 0.01112509$ 0.01112509 $ 0.01112509 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +3.79% Zmiana ceny (7D) -32.59% Zmiana ceny (7D) -32.59%

Aktualna cena Dolphin (DPHN) wynosi $0.01330665. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DPHN wahał się między $ 0.01263214 a $ 0.01336699, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DPHN w historii to $ 0.02226817, a najniższy to $ 0.01112509.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DPHN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.79% w ciągu 24 godzin i o -32.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dolphin (DPHN)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.63M$ 6.63M $ 6.63M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.31M$ 13.31M $ 13.31M Podaż w obiegu 497.97M 497.97M 497.97M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dolphin wynosi $ 6.63M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DPHN w obiegu wynosi 497.97M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.31M.