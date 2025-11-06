GiełdaDEX+
Aktualna cena Dolphin to 0.01330665 USD. Śledź aktualizacje cen DPHN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DPHN łatwo w MEXC już teraz.

Cena Dolphin (DPHN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DPHN do USD:

$0.01330665
$0.01330665$0.01330665
+3.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Dolphin (DPHN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:12:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Dolphin (DPHN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01263214
$ 0.01263214$ 0.01263214
Minimum 24h
$ 0.01336699
$ 0.01336699$ 0.01336699
Maksimum 24h

$ 0.01263214
$ 0.01263214$ 0.01263214

$ 0.01336699
$ 0.01336699$ 0.01336699

$ 0.02226817
$ 0.02226817$ 0.02226817

$ 0.01112509
$ 0.01112509$ 0.01112509

--

+3.79%

-32.59%

-32.59%

Aktualna cena Dolphin (DPHN) wynosi $0.01330665. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DPHN wahał się między $ 0.01263214 a $ 0.01336699, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DPHN w historii to $ 0.02226817, a najniższy to $ 0.01112509.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DPHN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.79% w ciągu 24 godzin i o -32.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dolphin (DPHN)

$ 6.63M
$ 6.63M$ 6.63M

--
----

$ 13.31M
$ 13.31M$ 13.31M

497.97M
497.97M 497.97M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dolphin wynosi $ 6.63M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DPHN w obiegu wynosi 497.97M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.31M.

Historia ceny Dolphin (DPHN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dolphin do USD wyniosła $ +0.00048644.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dolphin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dolphin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dolphin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00048644+3.79%
30 Dni$ 0--
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Dolphin (DPHN)

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference.

Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network.

The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network.

By processing a portion of the network’s requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU.

The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Dolphin (w USD)

Jaka będzie wartość Dolphin (DPHN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dolphin (DPHN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dolphin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dolphin!

DPHN na lokalne waluty

Tokenomika Dolphin (DPHN)

Zrozumienie tokenomiki Dolphin (DPHN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DPHNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dolphin (DPHN)

Jaka jest dziś wartość Dolphin (DPHN)?
Aktualna cena DPHN w USD wynosi 0.01330665USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DPHN do USD?
Aktualna cena DPHN w USD wynosi $ 0.01330665. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dolphin?
Kapitalizacja rynkowa dla DPHN wynosi $ 6.63M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DPHN w obiegu?
W obiegu DPHN znajduje się 497.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DPHN?
DPHN osiąga ATH w wysokości 0.02226817 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DPHN?
DPHN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01112509 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DPHN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DPHN wynosi -- USD.
Czy w tym roku DPHN pójdzie wyżej?
DPHN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DPHN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:12:57 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

