Informacje o cenie Dogstock (DSTOCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00000366$ 0.00000366 $ 0.00000366 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.83% Zmiana ceny (1D) -5.91% Zmiana ceny (7D) -35.26% Zmiana ceny (7D) -35.26%

Aktualna cena Dogstock (DSTOCK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DSTOCK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DSTOCK w historii to $ 0.00000366, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DSTOCK zmieniły się o +0.83% w ciągu ostatniej godziny, o -5.91% w ciągu 24 godzin i o -35.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dogstock (DSTOCK)

Kapitalizacja rynkowa $ 64.45K$ 64.45K $ 64.45K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 64.45K$ 64.45K $ 64.45K Podaż w obiegu 999.38B 999.38B 999.38B Całkowita podaż 999,382,078,327.4078 999,382,078,327.4078 999,382,078,327.4078

Obecna kapitalizacja rynkowa Dogstock wynosi $ 64.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DSTOCK w obiegu wynosi 999.38B, przy całkowitej podaży 999382078327.4078. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 64.45K.