Aktualna cena DogKing On XLayer to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DOGKING do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOGKING łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DOGKING

Informacje o cenie DOGKING

Czym jest DOGKING

Biała księga DOGKING

Oficjalna strona internetowa DOGKING

Tokenomika DOGKING

Prognoza cen DOGKING

Cena DogKing On XLayer (DOGKING)

Aktualna cena 1 DOGKING do USD:

--
----
0.00%1D
DogKing On XLayer (DOGKING) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie DogKing On XLayer (DOGKING) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.00%

-24.84%

-24.84%

Aktualna cena DogKing On XLayer (DOGKING) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGKING wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGKING w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGKING zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -24.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DogKing On XLayer (DOGKING)

$ 11.10K
$ 11.10K$ 11.10K

--
----

$ 11.10K
$ 11.10K$ 11.10K

210.00B
210.00B 210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DogKing On XLayer wynosi $ 11.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGKING w obiegu wynosi 210.00B, przy całkowitej podaży 210000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.10K.

Historia ceny DogKing On XLayer (DOGKING) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DogKing On XLayer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DogKing On XLayer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DogKing On XLayer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DogKing On XLayer do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.00%
30 Dni$ 0-70.40%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest DogKing On XLayer (DOGKING)

DogKing is the ultimate meme revolution on OKX’s XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn’t just another meme token—it’s the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DogKing On XLayer (DOGKING)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DogKing On XLayer (w USD)

Jaka będzie wartość DogKing On XLayer (DOGKING) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DogKing On XLayer (DOGKING) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DogKing On XLayer.

Sprawdź teraz prognozę ceny DogKing On XLayer!

DOGKING na lokalne waluty

Tokenomika DogKing On XLayer (DOGKING)

Zrozumienie tokenomiki DogKing On XLayer (DOGKING) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOGKINGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DogKing On XLayer (DOGKING)

Jaka jest dziś wartość DogKing On XLayer (DOGKING)?
Aktualna cena DOGKING w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOGKING do USD?
Aktualna cena DOGKING w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DogKing On XLayer?
Kapitalizacja rynkowa dla DOGKING wynosi $ 11.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOGKING w obiegu?
W obiegu DOGKING znajduje się 210.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOGKING?
DOGKING osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOGKING?
DOGKING zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOGKING?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOGKING wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOGKING pójdzie wyżej?
DOGKING może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOGKING, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe DogKing On XLayer (DOGKING)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

