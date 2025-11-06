Informacje o cenie doginblock (DIB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.66% Zmiana ceny (7D) -16.93% Zmiana ceny (7D) -16.93%

Aktualna cena doginblock (DIB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DIB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DIB w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DIB zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.66% w ciągu 24 godzin i o -16.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o doginblock (DIB)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.33K$ 5.33K $ 5.33K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.33K$ 5.33K $ 5.33K Podaż w obiegu 998.42M 998.42M 998.42M Całkowita podaż 998,416,171.135828 998,416,171.135828 998,416,171.135828

Obecna kapitalizacja rynkowa doginblock wynosi $ 5.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DIB w obiegu wynosi 998.42M, przy całkowitej podaży 998416171.135828. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.33K.