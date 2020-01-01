Poznaj tokenomikę Dmarketplace ($DMP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $DMP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dmarketplace ($DMP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $DMP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dmarketplace ($DMP) / Tokenomika / Tokenomika Dmarketplace ($DMP) Odkryj kluczowe informacje o Dmarketplace ($DMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dmarketplace ($DMP) dMarketplace is a cutting-edge decentralized e-commerce platform that seamlessly integrates Web3 technologies, blockchain infrastructure, and artificial intelligence (AI) to revolutionize everyday transactions. By facilitating the exchange of on-chain digital assets for real-world products, dMarketplace promotes the widespread adoption of cryptocurrencies for daily use. Our mission is to construct a robust e-commerce ecosystem that enhances the utility of cryptocurrency ownership, incentivizes the exchange of goods through digital currencies, and bridges the existing gap between the decentralized Web3 environment and traditional commerce. This whitepaper delves into the technical architecture of dMarketplace, elucidating how its decentralized framework, augmented by sophisticated AI and blockchain mechanisms, empowers users to engage in secure, transparent, and efficient crypto-commerce. Oficjalna strona internetowa: https://dmarketplace.ai/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1p75o1Z44-GC0jLNX6aMliXprPErZG5nOXSJNsf5-h0Y/edit?tab=t.0 Kup $DMP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dmarketplace ($DMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dmarketplace ($DMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 69.38K $ 69.38K $ 69.38K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 92.00B $ 92.00B $ 92.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.42K $ 75.42K $ 75.42K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Dmarketplace ($DMP) Tokenomika Dmarketplace ($DMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dmarketplace ($DMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $DMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $DMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$DMP tokenomikę, poznaj cenę tokena $DMPna żywo! Prognoza ceny $DMP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $DMP? Nasza strona z prognozami cen $DMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $DMP już teraz! 