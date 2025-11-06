Informacje o cenie DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 161.35 $ 161.35 $ 161.35 Minimum 24h $ 169.4 $ 169.4 $ 169.4 Maksimum 24h Minimum 24h $ 161.35$ 161.35 $ 161.35 Maksimum 24h $ 169.4$ 169.4 $ 169.4 Historyczne maksimum $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 Najniższa cena $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 Zmiana ceny (1H) +1.10% Zmiana ceny (1D) +4.19% Zmiana ceny (7D) -17.26% Zmiana ceny (7D) -17.26%

Aktualna cena DFDV Staked SOL (DFDVSOL) wynosi $168.28. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DFDVSOL wahał się między $ 161.35 a $ 169.4, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DFDVSOL w historii to $ 259.77, a najniższy to $ 150.48.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DFDVSOL zmieniły się o +1.10% w ciągu ostatniej godziny, o +4.19% w ciągu 24 godzin i o -17.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 93.85M$ 93.85M $ 93.85M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 93.85M$ 93.85M $ 93.85M Podaż w obiegu 557.71K 557.71K 557.71K Całkowita podaż 557,709.148250223 557,709.148250223 557,709.148250223

Obecna kapitalizacja rynkowa DFDV Staked SOL wynosi $ 93.85M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DFDVSOL w obiegu wynosi 557.71K, przy całkowitej podaży 557709.148250223. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 93.85M.