Aktualna cena DFDV Staked SOL to 168.28 USD. Śledź aktualizacje cen DFDVSOL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DFDVSOL łatwo w MEXC już teraz.

Cena DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Aktualna cena 1 DFDVSOL do USD:

$168.28
+4.00%1D
+4.00%1D
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

Aktualna cena DFDV Staked SOL (DFDVSOL) wynosi $168.28. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DFDVSOL wahał się między $ 161.35 a $ 169.4, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DFDVSOL w historii to $ 259.77, a najniższy to $ 150.48.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DFDVSOL zmieniły się o +1.10% w ciągu ostatniej godziny, o +4.19% w ciągu 24 godzin i o -17.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Obecna kapitalizacja rynkowa DFDV Staked SOL wynosi $ 93.85M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DFDVSOL w obiegu wynosi 557.71K, przy całkowitej podaży 557709.148250223. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 93.85M.

Historia ceny DFDV Staked SOL (DFDVSOL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DFDV Staked SOL do USD wyniosła $ +6.76.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DFDV Staked SOL do USD wyniosła $ -52.0026933440.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DFDV Staked SOL do USD wyniosła $ -31.4348049680.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DFDV Staked SOL do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +6.76+4.19%
30 Dni$ -52.0026933440-30.90%
60 dni$ -31.4348049680-18.68%
90 dni$ 0--

Co to jest DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny DFDV Staked SOL (w USD)

Jaka będzie wartość DFDV Staked SOL (DFDVSOL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DFDV Staked SOL (DFDVSOL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DFDV Staked SOL.

Sprawdź teraz prognozę ceny DFDV Staked SOL!

DFDVSOL na lokalne waluty

Tokenomika DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Zrozumienie tokenomiki DFDV Staked SOL (DFDVSOL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DFDVSOLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Jaka jest dziś wartość DFDV Staked SOL (DFDVSOL)?
Aktualna cena DFDVSOL w USD wynosi 168.28USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DFDVSOL do USD?
Aktualna cena DFDVSOL w USD wynosi $ 168.28. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DFDV Staked SOL?
Kapitalizacja rynkowa dla DFDVSOL wynosi $ 93.85M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DFDVSOL w obiegu?
W obiegu DFDVSOL znajduje się 557.71K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DFDVSOL?
DFDVSOL osiąga ATH w wysokości 259.77 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DFDVSOL?
DFDVSOL zaliczył cenę ATL w wysokości 150.48 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DFDVSOL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DFDVSOL wynosi -- USD.
Czy w tym roku DFDVSOL pójdzie wyżej?
DFDVSOL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DFDVSOL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

