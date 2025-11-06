GiełdaDEX+
Aktualna cena DEW to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DEW do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DEW łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DEW

Informacje o cenie DEW

Czym jest DEW

Biała księga DEW

Oficjalna strona internetowa DEW

Tokenomika DEW

Prognoza cen DEW

Cena DEW (DEW)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DEW do USD:

$0.00077948
$0.00077948
+11.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DEW (DEW) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:19:34 (UTC+8)

Informacje o cenie DEW (DEW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00922376
$ 0.00922376

$ 0
$ 0

+0.75%

+11.27%

-13.71%

-13.71%

Aktualna cena DEW (DEW) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEW wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEW w historii to $ 0.00922376, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEW zmieniły się o +0.75% w ciągu ostatniej godziny, o +11.27% w ciągu 24 godzin i o -13.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DEW (DEW)

$ 701.52K
$ 701.52K

--
--

$ 779.48K
$ 779.48K

899.98M
899.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DEW wynosi $ 701.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEW w obiegu wynosi 899.98M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 779.48K.

Historia ceny DEW (DEW) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DEW do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DEW do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DEW do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DEW do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+11.27%
30 Dni$ 0-80.71%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest DEW (DEW)

DEW is the native utility token of the MoonEx ecosystem, designed to empower users and align incentives across trading, governance, and rewards. The token serves as the backbone of MoonEx by enabling governance participation (DewDAO), staking, liquidity incentives, and community rewards. DEW holders gain access to reduced costs, exclusive features, early token listings, and platform decision-making rights. Beyond utility within MoonEx, DEW aims to evolve into a widely adopted digital asset that represents community ownership, governance power, and a stake in the future of decentralized finance.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny DEW (w USD)

Jaka będzie wartość DEW (DEW) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DEW (DEW) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DEW.

Sprawdź teraz prognozę ceny DEW!

DEW na lokalne waluty

Tokenomika DEW (DEW)

Zrozumienie tokenomiki DEW (DEW) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DEWjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DEW (DEW)

Jaka jest dziś wartość DEW (DEW)?
Aktualna cena DEW w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DEW do USD?
Aktualna cena DEW w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DEW?
Kapitalizacja rynkowa dla DEW wynosi $ 701.52K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DEW w obiegu?
W obiegu DEW znajduje się 899.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DEW?
DEW osiąga ATH w wysokości 0.00922376 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DEW?
DEW zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DEW?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DEW wynosi -- USD.
Czy w tym roku DEW pójdzie wyżej?
DEW może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DEW, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:19:34 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

