Informacje o cenie DEW (DEW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0.00922376 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.75% Zmiana ceny (1D) +11.27% Zmiana ceny (7D) -13.71%

Aktualna cena DEW (DEW) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEW wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEW w historii to $ 0.00922376, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEW zmieniły się o +0.75% w ciągu ostatniej godziny, o +11.27% w ciągu 24 godzin i o -13.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DEW (DEW)

Kapitalizacja rynkowa $ 701.52K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 779.48K Podaż w obiegu 899.98M Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DEW wynosi $ 701.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEW w obiegu wynosi 899.98M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 779.48K.