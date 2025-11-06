GiełdaDEX+
Aktualna cena DESK to 0.0003665 USD. Śledź aktualizacje cen DESK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DESK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DESK

Informacje o cenie DESK

Czym jest DESK

Oficjalna strona internetowa DESK

Tokenomika DESK

Prognoza cen DESK

Cena DESK (DESK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DESK do USD:

$0.00036654
+1.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DESK (DESK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:19:09 (UTC+8)

Informacje o cenie DESK (DESK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00032438
Minimum 24h
$ 0.00036654
Maksimum 24h

$ 0.00032438
$ 0.00036654
$ 0.00474878
$ 0.00032438
+0.00%

+1.81%

-35.18%

-35.18%

Aktualna cena DESK (DESK) wynosi $0.0003665. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DESK wahał się między $ 0.00032438 a $ 0.00036654, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DESK w historii to $ 0.00474878, a najniższy to $ 0.00032438.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DESK zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.81% w ciągu 24 godzin i o -35.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DESK (DESK)

$ 338.63K
--
$ 366.50K
923.96M
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa DESK wynosi $ 338.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DESK w obiegu wynosi 923.96M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 366.50K.

Historia ceny DESK (DESK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DESK do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DESK do USD wyniosła $ -0.0003280427.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DESK do USD wyniosła $ -0.0002556635.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DESK do USD wyniosła $ -0.0009127037666319483.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.81%
30 Dni$ -0.0003280427-89.50%
60 dni$ -0.0002556635-69.75%
90 dni$ -0.0009127037666319483-71.34%

Co to jest DESK (DESK)

DESK is a next-generation DeFi perpetual trading infrastructure designed for both human traders and AI agents. The protocol combines two trading systems: a Pool-based model (evolved from the HMX platform) and a new Central Limit Order Book (CLOB) engine. DESK enables cross-margin trading, embedded money markets, real-time oracle feeds (via Pyth, Stork, RedStone), and modular integration with AI trading agents. Its architecture focuses on scalability, capital efficiency, and developer extensibility—making DESK a core building block for the future of onchain perps.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DESK (DESK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DESK (w USD)

Jaka będzie wartość DESK (DESK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DESK (DESK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DESK.

Sprawdź teraz prognozę ceny DESK!

DESK na lokalne waluty

Tokenomika DESK (DESK)

Zrozumienie tokenomiki DESK (DESK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DESKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DESK (DESK)

Jaka jest dziś wartość DESK (DESK)?
Aktualna cena DESK w USD wynosi 0.0003665USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DESK do USD?
Aktualna cena DESK w USD wynosi $ 0.0003665. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DESK?
Kapitalizacja rynkowa dla DESK wynosi $ 338.63K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DESK w obiegu?
W obiegu DESK znajduje się 923.96M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DESK?
DESK osiąga ATH w wysokości 0.00474878 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DESK?
DESK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00032438 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DESK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DESK wynosi -- USD.
Czy w tym roku DESK pójdzie wyżej?
DESK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DESK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:19:09 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DESK (DESK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

