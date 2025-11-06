Informacje o cenie DESK (DESK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00032438 $ 0.00032438 $ 0.00032438 Minimum 24h $ 0.00036654 $ 0.00036654 $ 0.00036654 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00032438$ 0.00032438 $ 0.00032438 Maksimum 24h $ 0.00036654$ 0.00036654 $ 0.00036654 Historyczne maksimum $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 Najniższa cena $ 0.00032438$ 0.00032438 $ 0.00032438 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +1.81% Zmiana ceny (7D) -35.18% Zmiana ceny (7D) -35.18%

Aktualna cena DESK (DESK) wynosi $0.0003665. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DESK wahał się między $ 0.00032438 a $ 0.00036654, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DESK w historii to $ 0.00474878, a najniższy to $ 0.00032438.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DESK zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.81% w ciągu 24 godzin i o -35.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DESK (DESK)

Kapitalizacja rynkowa $ 338.63K$ 338.63K $ 338.63K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 366.50K$ 366.50K $ 366.50K Podaż w obiegu 923.96M 923.96M 923.96M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DESK wynosi $ 338.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DESK w obiegu wynosi 923.96M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 366.50K.