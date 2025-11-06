Informacje o cenie Degen Hours (SLEEP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.30% Zmiana ceny (1D) -0.97% Zmiana ceny (7D) -22.21% Zmiana ceny (7D) -22.21%

Aktualna cena Degen Hours (SLEEP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLEEP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLEEP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLEEP zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o -0.97% w ciągu 24 godzin i o -22.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Degen Hours (SLEEP)

Kapitalizacja rynkowa $ 51.26K$ 51.26K $ 51.26K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 51.26K$ 51.26K $ 51.26K Podaż w obiegu 10.00B 10.00B 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Degen Hours wynosi $ 51.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLEEP w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 51.26K.