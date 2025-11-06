GiełdaDEX+
Aktualna cena Degen Hours to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SLEEP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SLEEP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SLEEP

Informacje o cenie SLEEP

Czym jest SLEEP

Oficjalna strona internetowa SLEEP

Tokenomika SLEEP

Prognoza cen SLEEP

Logo Degen Hours

Cena Degen Hours (SLEEP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SLEEP do USD:

--
----
-0.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Degen Hours (SLEEP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:08:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Degen Hours (SLEEP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-0.97%

-22.21%

-22.21%

Aktualna cena Degen Hours (SLEEP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLEEP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLEEP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLEEP zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o -0.97% w ciągu 24 godzin i o -22.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Degen Hours (SLEEP)

$ 51.26K
$ 51.26K$ 51.26K

--
----

$ 51.26K
$ 51.26K$ 51.26K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Degen Hours wynosi $ 51.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLEEP w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 51.26K.

Historia ceny Degen Hours (SLEEP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Degen Hours do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Degen Hours do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Degen Hours do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Degen Hours do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.97%
30 Dni$ 0-53.08%
60 dni$ 0-62.73%
90 dni$ 0--

Co to jest Degen Hours (SLEEP)

Degen Hours (SLEEP) is a project that seeks to reward community and really bring eyes in the ecosystem to a project with a team oriented approach. We created Sleep which is something that non crypto natives and crypto natives alike can relate to. We are aiming to really utilize a variety of approaches to standing out, including unique approaches to LPs, Community management and marketing and a long term vision.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Degen Hours (SLEEP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Degen Hours (w USD)

Jaka będzie wartość Degen Hours (SLEEP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Degen Hours (SLEEP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Degen Hours.

Sprawdź teraz prognozę ceny Degen Hours!

SLEEP na lokalne waluty

Tokenomika Degen Hours (SLEEP)

Zrozumienie tokenomiki Degen Hours (SLEEP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SLEEPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Degen Hours (SLEEP)

Jaka jest dziś wartość Degen Hours (SLEEP)?
Aktualna cena SLEEP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SLEEP do USD?
Aktualna cena SLEEP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Degen Hours?
Kapitalizacja rynkowa dla SLEEP wynosi $ 51.26K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SLEEP w obiegu?
W obiegu SLEEP znajduje się 10.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SLEEP?
SLEEP osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SLEEP?
SLEEP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SLEEP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SLEEP wynosi -- USD.
Czy w tym roku SLEEP pójdzie wyżej?
SLEEP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SLEEP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:08:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Degen Hours (SLEEP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

