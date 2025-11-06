Prognoza ceny Degen Hours (SLEEP) (USD)

Sprawdź prognozy cen Degen Hours na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SLEEP w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Degen Hours % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Degen Hours na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Degen Hours (SLEEP) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Degen Hours może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000005. Prognoza ceny Degen Hours (SLEEP) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Degen Hours może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000005. Prognoza ceny Degen Hours (SLEEP) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SLEEP na 2027 rok wyniesie $ 0.000005 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Degen Hours (SLEEP) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SLEEP na 2028 rok wyniesie $ 0.000005 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Degen Hours (SLEEP) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SLEEP w 2029 roku wyniesie $ 0.000006 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Degen Hours (SLEEP) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SLEEP w 2030 roku wyniesie $ 0.000006 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Degen Hours (SLEEP) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Degen Hours może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000010. Prognoza ceny Degen Hours (SLEEP) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Degen Hours może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000017. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000005 0.00%

2040 $ 0.000010 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Degen Hours na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000005 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000005 0.41% Prognoza ceny Degen Hours (SLEEP) na dziś Przewidywana cena dla SLEEP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000005 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Degen Hours (SLEEP) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SLEEP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000005 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Degen Hours (SLEEP) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SLEEP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000005 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Degen Hours (SLEEP) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SLEEP wynosi $0.000005 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Degen Hours Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 51.33K$ 51.33K $ 51.33K Podaż w obiegu 10.00B 10.00B 10.00B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SLEEP to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SLEEP ma podaż w obiegu wynoszącą 10.00B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 51.33K. Zobacz na żywo cenę SLEEP

Historyczna cena Degen Hours Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Degen Hours, cena Degen Hours wynosi 0.000005USD. Podaż w obiegu Degen Hours (SLEEP) wynosi 10.00B SLEEP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $51,330 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -2.54% $ 0 $ 0.000005 $ 0.000005

7 D -20.70% $ -0.000001 $ 0.000010 $ 0.000004

30 Dni -52.60% $ -0.000002 $ 0.000010 $ 0.000004 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Degen Hours zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -2.54% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Degen Hours osiągnął maksimum na poziomie $0.000010 i minimum na poziomie $0.000004 . Zanotowano zmianę ceny o -20.70% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SLEEP do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Degen Hours o -52.60% , co odpowiada około $-0.000002 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SLEEP.

Jak działa moduł przewidywania ceny Degen Hours (SLEEP)? Moduł predykcji ceny Degen Hours to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SLEEP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Degen Hours na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SLEEP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Degen Hours. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SLEEP. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SLEEP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Degen Hours.

Dlaczego prognoaza ceny SLEEP jest ważna?

Prognozy cen SLEEP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SLEEP? Według Twoich prognoz SLEEP osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SLEEP na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Degen Hours (SLEEP), przewidywana cena SLEEP osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SLEEP w 2026 roku? Cena 1 Degen Hours (SLEEP) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SLEEP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SLEEP w 2027 roku? Degen Hours (SLEEP) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SLEEP do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SLEEP w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Degen Hours (SLEEP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SLEEP w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Degen Hours (SLEEP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SLEEP w 2030 roku? Cena 1 Degen Hours (SLEEP) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SLEEP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SLEEP na 2040 rok? Degen Hours (SLEEP) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SLEEP do 2040 roku.