Aktualna cena DegeCoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $DEGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $DEGE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena DegeCoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $DEGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $DEGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o $DEGE

Informacje o cenie $DEGE

Czym jest $DEGE

Oficjalna strona internetowa $DEGE

Tokenomika $DEGE

Prognoza cen $DEGE

Logo DegeCoin

Cena DegeCoin ($DEGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $DEGE do USD:

$0.0003797
+13.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DegeCoin ($DEGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:18:42 (UTC+8)

Informacje o cenie DegeCoin ($DEGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.064437
$ 0
+1.69%

+13.10%

+5.31%

+5.31%

Aktualna cena DegeCoin ($DEGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $DEGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $DEGE w historii to $ 0.064437, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $DEGE zmieniły się o +1.69% w ciągu ostatniej godziny, o +13.10% w ciągu 24 godzin i o +5.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DegeCoin ($DEGE)

$ 379.47K
--
$ 379.47K
999.38M
999,379,138.730874
Obecna kapitalizacja rynkowa DegeCoin wynosi $ 379.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $DEGE w obiegu wynosi 999.38M, przy całkowitej podaży 999379138.730874. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 379.47K.

Historia ceny DegeCoin ($DEGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DegeCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DegeCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DegeCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DegeCoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+13.10%
30 Dni$ 0-32.82%
60 dni$ 0+12.88%
90 dni$ 0--

Co to jest DegeCoin ($DEGE)

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DegeCoin ($DEGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DegeCoin (w USD)

Jaka będzie wartość DegeCoin ($DEGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DegeCoin ($DEGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DegeCoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny DegeCoin!

$DEGE na lokalne waluty

Tokenomika DegeCoin ($DEGE)

Zrozumienie tokenomiki DegeCoin ($DEGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $DEGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DegeCoin ($DEGE)

Jaka jest dziś wartość DegeCoin ($DEGE)?
Aktualna cena $DEGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $DEGE do USD?
Aktualna cena $DEGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DegeCoin?
Kapitalizacja rynkowa dla $DEGE wynosi $ 379.47K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $DEGE w obiegu?
W obiegu $DEGE znajduje się 999.38M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $DEGE?
$DEGE osiąga ATH w wysokości 0.064437 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $DEGE?
$DEGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $DEGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $DEGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku $DEGE pójdzie wyżej?
$DEGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $DEGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

