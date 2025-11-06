Informacje o cenie DegeCoin ($DEGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.064437$ 0.064437 $ 0.064437 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.69% Zmiana ceny (1D) +13.10% Zmiana ceny (7D) +5.31% Zmiana ceny (7D) +5.31%

Aktualna cena DegeCoin ($DEGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $DEGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $DEGE w historii to $ 0.064437, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $DEGE zmieniły się o +1.69% w ciągu ostatniej godziny, o +13.10% w ciągu 24 godzin i o +5.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DegeCoin ($DEGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 379.47K$ 379.47K $ 379.47K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 379.47K$ 379.47K $ 379.47K Podaż w obiegu 999.38M 999.38M 999.38M Całkowita podaż 999,379,138.730874 999,379,138.730874 999,379,138.730874

Obecna kapitalizacja rynkowa DegeCoin wynosi $ 379.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $DEGE w obiegu wynosi 999.38M, przy całkowitej podaży 999379138.730874. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 379.47K.