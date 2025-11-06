GiełdaDEX+
Aktualna cena DeFi Dollar to 1.002 USD. Śledź aktualizacje cen USDFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USDFI łatwo w MEXC już teraz.

Logo DeFi Dollar

Cena DeFi Dollar (USDFI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 USDFI do USD:

mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DeFi Dollar (USDFI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:18:01 (UTC+8)

Informacje o cenie DeFi Dollar (USDFI) (USD)

Aktualna cena DeFi Dollar (USDFI) wynosi $1.002. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDFI wahał się między $ 0.999911 a $ 1.002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDFI w historii to $ 1.006, a najniższy to $ 0.982826.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDFI zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o +0.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DeFi Dollar (USDFI)

Obecna kapitalizacja rynkowa DeFi Dollar wynosi $ 450.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDFI w obiegu wynosi 449.42K, przy całkowitej podaży 449419.3395816914. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 450.31K.

Historia ceny DeFi Dollar (USDFI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DeFi Dollar do USD wyniosła $ +0.00060581.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DeFi Dollar do USD wyniosła $ +0.0089958558.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DeFi Dollar do USD wyniosła $ +0.0056418612.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DeFi Dollar do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00060581+0.06%
30 Dni$ +0.0089958558+0.90%
60 dni$ +0.0056418612+0.56%
90 dni$ 0--

Co to jest DeFi Dollar (USDFI)

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DeFi Dollar (USDFI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DeFi Dollar (w USD)

Jaka będzie wartość DeFi Dollar (USDFI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DeFi Dollar (USDFI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DeFi Dollar.

Sprawdź teraz prognozę ceny DeFi Dollar!

USDFI na lokalne waluty

Tokenomika DeFi Dollar (USDFI)

Zrozumienie tokenomiki DeFi Dollar (USDFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena USDFIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DeFi Dollar (USDFI)

Jaka jest dziś wartość DeFi Dollar (USDFI)?
Aktualna cena USDFI w USD wynosi 1.002USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena USDFI do USD?
Aktualna cena USDFI w USD wynosi $ 1.002. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DeFi Dollar?
Kapitalizacja rynkowa dla USDFI wynosi $ 450.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż USDFI w obiegu?
W obiegu USDFI znajduje się 449.42K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) USDFI?
USDFI osiąga ATH w wysokości 1.006 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla USDFI?
USDFI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.982826 USD.
Jaki jest wolumen obrotu USDFI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla USDFI wynosi -- USD.
Czy w tym roku USDFI pójdzie wyżej?
USDFI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny USDFI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:18:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DeFi Dollar (USDFI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

