Aktualna cena DeFi Dollar (USDFI) wynosi $1.002. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDFI wahał się między $ 0.999911 a $ 1.002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDFI w historii to $ 1.006, a najniższy to $ 0.982826.
Pod względem krótkoterminowych wyniki USDFI zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o +0.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa DeFi Dollar wynosi $ 450.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDFI w obiegu wynosi 449.42K, przy całkowitej podaży 449419.3395816914. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 450.31K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DeFi Dollar do USD wyniosła $ +0.00060581.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DeFi Dollar do USD wyniosła $ +0.0089958558.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DeFi Dollar do USD wyniosła $ +0.0056418612.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DeFi Dollar do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00060581
|+0.06%
|30 Dni
|$ +0.0089958558
|+0.90%
|60 dni
|$ +0.0056418612
|+0.56%
|90 dni
|$ 0
|--
DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.
To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.
Zrozumienie tokenomiki DeFi Dollar (USDFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
