Informacje o cenie DeFi Dollar (USDFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.999911 $ 0.999911 $ 0.999911 Minimum 24h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.999911$ 0.999911 $ 0.999911 Maksimum 24h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Historyczne maksimum $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Najniższa cena $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 Zmiana ceny (1H) +0.04% Zmiana ceny (1D) +0.06% Zmiana ceny (7D) +0.50% Zmiana ceny (7D) +0.50%

Aktualna cena DeFi Dollar (USDFI) wynosi $1.002. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDFI wahał się między $ 0.999911 a $ 1.002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDFI w historii to $ 1.006, a najniższy to $ 0.982826.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDFI zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o +0.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DeFi Dollar (USDFI)

Kapitalizacja rynkowa $ 450.31K$ 450.31K $ 450.31K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 450.31K$ 450.31K $ 450.31K Podaż w obiegu 449.42K 449.42K 449.42K Całkowita podaż 449,419.3395816914 449,419.3395816914 449,419.3395816914

Obecna kapitalizacja rynkowa DeFi Dollar wynosi $ 450.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDFI w obiegu wynosi 449.42K, przy całkowitej podaży 449419.3395816914. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 450.31K.