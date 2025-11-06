Prognoza ceny DeFi Dollar (USDFI) (USD)

Sprawdź prognozy cen DeFi Dollar na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość USDFI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę DeFi Dollar % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny DeFi Dollar na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny DeFi Dollar (USDFI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy DeFi Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.003. Prognoza ceny DeFi Dollar (USDFI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy DeFi Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0531. Prognoza ceny DeFi Dollar (USDFI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena USDFI na 2027 rok wyniesie $ 1.1058 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny DeFi Dollar (USDFI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena USDFI na 2028 rok wyniesie $ 1.1610 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny DeFi Dollar (USDFI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena USDFI w 2029 roku wyniesie $ 1.2191 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny DeFi Dollar (USDFI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena USDFI w 2030 roku wyniesie $ 1.2801 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny DeFi Dollar (USDFI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena DeFi Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0851. Prognoza ceny DeFi Dollar (USDFI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena DeFi Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3965. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.003 0.00%

Bieżące statystyki cen DeFi Dollar Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 450.67K$ 450.67K $ 450.67K Podaż w obiegu 449.42K 449.42K 449.42K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena USDFI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto USDFI ma podaż w obiegu wynoszącą 449.42K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 450.67K. Zobacz na żywo cenę USDFI

Historyczna cena DeFi Dollar Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami DeFi Dollar, cena DeFi Dollar wynosi 1.003USD. Podaż w obiegu DeFi Dollar (USDFI) wynosi 449.42K USDFI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $450,672 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.15% $ 0.001456 $ 1.003 $ 0.999911

7 D 0.63% $ 0.006368 $ 1.0027 $ 0.992238

30 Dni 1.13% $ 0.011303 $ 1.0027 $ 0.992238 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin DeFi Dollar zanotował zmianę ceny o $0.001456 , co stanowi 0.15% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs DeFi Dollar osiągnął maksimum na poziomie $1.0027 i minimum na poziomie $0.992238 . Zanotowano zmianę ceny o 0.63% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał USDFI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana DeFi Dollar o 1.13% , co odpowiada około $0.011303 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny USDFI.

Jak działa moduł przewidywania ceny DeFi Dollar (USDFI)? Moduł predykcji ceny DeFi Dollar to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu USDFI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania DeFi Dollar na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów USDFI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę DeFi Dollar. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość USDFI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę USDFI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał DeFi Dollar.

Dlaczego prognoaza ceny USDFI jest ważna?

Prognozy cen USDFI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

