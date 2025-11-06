GiełdaDEX+
Aktualna cena DEF1 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DEF1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DEF1 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DEF1

Informacje o cenie DEF1

Czym jest DEF1

Oficjalna strona internetowa DEF1

Tokenomika DEF1

Prognoza cen DEF1

Cena DEF1 (DEF1)

Aktualna cena 1 DEF1 do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
DEF1 (DEF1) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:08:35 (UTC+8)

Informacje o cenie DEF1 (DEF1) (USD)

Aktualna cena DEF1 (DEF1) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEF1 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEF1 w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEF1 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.08% w ciągu 24 godzin i o -17.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DEF1 (DEF1)

Obecna kapitalizacja rynkowa DEF1 wynosi $ 11.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEF1 w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.08K.

Historia ceny DEF1 (DEF1) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DEF1 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DEF1 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DEF1 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DEF1 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.08%
30 Dni$ 0-94.40%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest DEF1 (DEF1)

$DEF1 is the first token launched on XPAD, a decentralized Ethereum launchpad powered by bonding curves. Originally created as a test token to validate XPAD’s mechanism, DEF1 gained unexpected community traction. It has no pre-sale, no team allocation, and operates with zero mint functions. All tokens are distributed via bonding, ensuring fair access. XPAD redistributes generated fees to its ecosystem, supporting $XERS (staking rewards) and $KOKO (burns). The project promotes transparency, decentralization, and utility-based sustainability within DeFi.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny DEF1 (w USD)

Jaka będzie wartość DEF1 (DEF1) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DEF1 (DEF1) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DEF1.

Sprawdź teraz prognozę ceny DEF1!

DEF1 na lokalne waluty

Tokenomika DEF1 (DEF1)

Zrozumienie tokenomiki DEF1 (DEF1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DEF1już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DEF1 (DEF1)

Jaka jest dziś wartość DEF1 (DEF1)?
Aktualna cena DEF1 w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DEF1 do USD?
Aktualna cena DEF1 w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DEF1?
Kapitalizacja rynkowa dla DEF1 wynosi $ 11.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DEF1 w obiegu?
W obiegu DEF1 znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DEF1?
DEF1 osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DEF1?
DEF1 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DEF1?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DEF1 wynosi -- USD.
Czy w tym roku DEF1 pójdzie wyżej?
DEF1 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DEF1, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:08:35 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DEF1 (DEF1)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

