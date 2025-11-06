Informacje o cenie Decentral Mining Protocol (DMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00156132$ 0.00156132 $ 0.00156132 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.46% Zmiana ceny (7D) -16.45% Zmiana ceny (7D) -16.45%

Aktualna cena Decentral Mining Protocol (DMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DMP w historii to $ 0.00156132, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DMP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.46% w ciągu 24 godzin i o -16.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Decentral Mining Protocol (DMP)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Decentral Mining Protocol wynosi $ 15.06K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DMP w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.06K.