Aktualna cena Decentral Mining Protocol to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DMP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DMP

Informacje o cenie DMP

Czym jest DMP

Oficjalna strona internetowa DMP

Tokenomika DMP

Prognoza cen DMP

Cena Decentral Mining Protocol (DMP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DMP do USD:

--
----
-0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Decentral Mining Protocol (DMP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:07:37 (UTC+8)

Informacje o cenie Decentral Mining Protocol (DMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156132
$ 0.00156132$ 0.00156132

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.46%

-16.45%

-16.45%

Aktualna cena Decentral Mining Protocol (DMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DMP w historii to $ 0.00156132, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DMP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.46% w ciągu 24 godzin i o -16.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Decentral Mining Protocol (DMP)

$ 15.06K
$ 15.06K$ 15.06K

--
----

$ 15.06K
$ 15.06K$ 15.06K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Decentral Mining Protocol wynosi $ 15.06K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DMP w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.06K.

Historia ceny Decentral Mining Protocol (DMP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Decentral Mining Protocol do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Decentral Mining Protocol do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Decentral Mining Protocol do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Decentral Mining Protocol do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.46%
30 Dni$ 0-23.52%
60 dni$ 0-23.59%
90 dni$ 0--

Co to jest Decentral Mining Protocol (DMP)

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

Zasoby dla Decentral Mining Protocol (DMP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Decentral Mining Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Decentral Mining Protocol (DMP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Decentral Mining Protocol (DMP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Decentral Mining Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Decentral Mining Protocol!

DMP na lokalne waluty

Tokenomika Decentral Mining Protocol (DMP)

Zrozumienie tokenomiki Decentral Mining Protocol (DMP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DMPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Decentral Mining Protocol (DMP)

Jaka jest dziś wartość Decentral Mining Protocol (DMP)?
Aktualna cena DMP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DMP do USD?
Aktualna cena DMP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Decentral Mining Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla DMP wynosi $ 15.06K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DMP w obiegu?
W obiegu DMP znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DMP?
DMP osiąga ATH w wysokości 0.00156132 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DMP?
DMP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DMP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DMP wynosi -- USD.
Czy w tym roku DMP pójdzie wyżej?
DMP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DMP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:07:37 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

