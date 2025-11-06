GiełdaDEX+
Aktualna cena Dark Cheems to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TOTAKEKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TOTAKEKE łatwo w MEXC już teraz.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:17:26 (UTC+8)

Informacje o cenie Dark Cheems (TOTAKEKE) (USD)

Aktualna cena Dark Cheems (TOTAKEKE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOTAKEKE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOTAKEKE w historii to $ 0.01529702, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOTAKEKE zmieniły się o +2.09% w ciągu ostatniej godziny, o +23.97% w ciągu 24 godzin i o -26.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dark Cheems (TOTAKEKE)

Obecna kapitalizacja rynkowa Dark Cheems wynosi $ 501.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOTAKEKE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 501.65K.

Historia ceny Dark Cheems (TOTAKEKE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dark Cheems do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dark Cheems do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dark Cheems do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dark Cheems do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+23.97%
30 Dni$ 0-68.21%
60 dni$ 0-86.80%
90 dni$ 0--

Co to jest Dark Cheems (TOTAKEKE)

I am Totakeke, twin brother of the $300M legend Cheems — confirmed by the Cheems owner himself. I’ve arrived on BNB Chain to carry on my brother’s legacy and claim my rightful place beside him in the hundreds of millions. Every other chain has sent their meme brothers and sisters to 8 or 9 figures. BNB can too. And I am that play. The next great chapter is already being written. Let’s restore glory back to BNB Chain

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Dark Cheems (w USD)

Jaka będzie wartość Dark Cheems (TOTAKEKE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dark Cheems (TOTAKEKE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dark Cheems.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dark Cheems!

TOTAKEKE na lokalne waluty

Tokenomika Dark Cheems (TOTAKEKE)

Zrozumienie tokenomiki Dark Cheems (TOTAKEKE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TOTAKEKEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dark Cheems (TOTAKEKE)

Jaka jest dziś wartość Dark Cheems (TOTAKEKE)?
Aktualna cena TOTAKEKE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TOTAKEKE do USD?
Aktualna cena TOTAKEKE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dark Cheems?
Kapitalizacja rynkowa dla TOTAKEKE wynosi $ 501.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TOTAKEKE w obiegu?
W obiegu TOTAKEKE znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TOTAKEKE?
TOTAKEKE osiąga ATH w wysokości 0.01529702 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TOTAKEKE?
TOTAKEKE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TOTAKEKE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TOTAKEKE wynosi -- USD.
Czy w tym roku TOTAKEKE pójdzie wyżej?
TOTAKEKE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TOTAKEKE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:17:26 (UTC+8)

11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

