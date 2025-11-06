Informacje o cenie DADI Insight Token (DIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 12.94 $ 12.94 $ 12.94 Minimum 24h $ 14.66 $ 14.66 $ 14.66 Maksimum 24h Minimum 24h $ 12.94$ 12.94 $ 12.94 Maksimum 24h $ 14.66$ 14.66 $ 14.66 Historyczne maksimum $ 19.08$ 19.08 $ 19.08 Najniższa cena $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 Zmiana ceny (1H) +0.32% Zmiana ceny (1D) +2.79% Zmiana ceny (7D) +11.69% Zmiana ceny (7D) +11.69%

Aktualna cena DADI Insight Token (DIT) wynosi $13.69. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DIT wahał się między $ 12.94 a $ 14.66, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DIT w historii to $ 19.08, a najniższy to $ 7.47.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DIT zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +2.79% w ciągu 24 godzin i o +11.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DADI Insight Token (DIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.54M$ 7.54M $ 7.54M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.53M$ 20.53M $ 20.53M Podaż w obiegu 551.28K 551.28K 551.28K Całkowita podaż 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DADI Insight Token wynosi $ 7.54M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DIT w obiegu wynosi 551.28K, przy całkowitej podaży 1500000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.53M.