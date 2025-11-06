GiełdaDEX+
Aktualna cena DADI Insight Token to 13.69 USD. Śledź aktualizacje cen DIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DIT łatwo w MEXC już teraz.

Logo DADI Insight Token

Cena DADI Insight Token (DIT)

Nienotowany

$13.69
+1.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DADI Insight Token (DIT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:16:58 (UTC+8)

Informacje o cenie DADI Insight Token (DIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 12.94
Minimum 24h
$ 14.66
Maksimum 24h

$ 12.94
$ 14.66
$ 19.08
$ 7.47
+0.32%

+2.79%

+11.69%

+11.69%

Aktualna cena DADI Insight Token (DIT) wynosi $13.69. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DIT wahał się między $ 12.94 a $ 14.66, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DIT w historii to $ 19.08, a najniższy to $ 7.47.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DIT zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +2.79% w ciągu 24 godzin i o +11.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DADI Insight Token (DIT)

$ 7.54M
--
$ 20.53M
551.28K
1,500,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa DADI Insight Token wynosi $ 7.54M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DIT w obiegu wynosi 551.28K, przy całkowitej podaży 1500000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.53M.

Historia ceny DADI Insight Token (DIT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DADI Insight Token do USD wyniosła $ +0.370862.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DADI Insight Token do USD wyniosła $ +1.6219775100.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DADI Insight Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DADI Insight Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.370862+2.79%
30 Dni$ +1.6219775100+11.85%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest DADI Insight Token (DIT)

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DADI Insight Token (DIT)

Prognoza ceny DADI Insight Token (w USD)

Jaka będzie wartość DADI Insight Token (DIT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DADI Insight Token (DIT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DADI Insight Token.

DIT na lokalne waluty

Tokenomika DADI Insight Token (DIT)

Zrozumienie tokenomiki DADI Insight Token (DIT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DITjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DADI Insight Token (DIT)

Jaka jest dziś wartość DADI Insight Token (DIT)?
Aktualna cena DIT w USD wynosi 13.69USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DIT do USD?
Aktualna cena DIT w USD wynosi $ 13.69. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DADI Insight Token?
Kapitalizacja rynkowa dla DIT wynosi $ 7.54M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DIT w obiegu?
W obiegu DIT znajduje się 551.28K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DIT?
DIT osiąga ATH w wysokości 19.08 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DIT?
DIT zaliczył cenę ATL w wysokości 7.47 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DIT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DIT wynosi -- USD.
Czy w tym roku DIT pójdzie wyżej?
DIT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DIT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:16:58 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

