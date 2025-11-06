Informacje o cenie CULOSUI (CULO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00132675$ 0.00132675 $ 0.00132675 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.51% Zmiana ceny (1D) -1.64% Zmiana ceny (7D) -34.64% Zmiana ceny (7D) -34.64%

Aktualna cena CULOSUI (CULO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CULO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CULO w historii to $ 0.00132675, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CULO zmieniły się o -0.51% w ciągu ostatniej godziny, o -1.64% w ciągu 24 godzin i o -34.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CULOSUI (CULO)

Kapitalizacja rynkowa $ 99.13K$ 99.13K $ 99.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 99.13K$ 99.13K $ 99.13K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CULOSUI wynosi $ 99.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CULO w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 99.13K.