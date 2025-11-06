Informacje o cenie Cryowar (CWAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00128468 $ 0.00128468 $ 0.00128468 Minimum 24h $ 0.00142166 $ 0.00142166 $ 0.00142166 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00128468$ 0.00128468 $ 0.00128468 Maksimum 24h $ 0.00142166$ 0.00142166 $ 0.00142166 Historyczne maksimum $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.12% Zmiana ceny (1D) +6.48% Zmiana ceny (7D) +2.25% Zmiana ceny (7D) +2.25%

Aktualna cena Cryowar (CWAR) wynosi $0.0014112. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CWAR wahał się między $ 0.00128468 a $ 0.00142166, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CWAR w historii to $ 6.29, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CWAR zmieniły się o +2.12% w ciągu ostatniej godziny, o +6.48% w ciągu 24 godzin i o +2.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cryowar (CWAR)

Kapitalizacja rynkowa $ 425.28K$ 425.28K $ 425.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Podaż w obiegu 301.36M 301.36M 301.36M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Cryowar wynosi $ 425.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CWAR w obiegu wynosi 301.36M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.41M.