Aktualna cena Cryowar to 0.0014112 USD. Śledź aktualizacje cen CWAR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CWAR łatwo w MEXC już teraz.

Cena Cryowar (CWAR)

Aktualna cena 1 CWAR do USD:

$0.0014112
$0.0014112
+6.40%1D
Cryowar (CWAR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:15:36 (UTC+8)

Informacje o cenie Cryowar (CWAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00128468
$ 0.00128468
Minimum 24h
$ 0.00142166
$ 0.00142166
Maksimum 24h

$ 0.00128468
$ 0.00128468$ 0.00128468

$ 0.00142166
$ 0.00142166$ 0.00142166

$ 6.29
$ 6.29$ 6.29

$ 0
$ 0$ 0

+2.12%

+6.48%

+2.25%

+2.25%

Aktualna cena Cryowar (CWAR) wynosi $0.0014112. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CWAR wahał się między $ 0.00128468 a $ 0.00142166, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CWAR w historii to $ 6.29, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CWAR zmieniły się o +2.12% w ciągu ostatniej godziny, o +6.48% w ciągu 24 godzin i o +2.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cryowar (CWAR)

$ 425.28K
$ 425.28K$ 425.28K

--
----

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

301.36M
301.36M 301.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Cryowar wynosi $ 425.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CWAR w obiegu wynosi 301.36M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.41M.

Historia ceny Cryowar (CWAR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Cryowar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Cryowar do USD wyniosła $ -0.0002153948.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Cryowar do USD wyniosła $ +0.0008886514.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Cryowar do USD wyniosła $ +0.0003340604658572444.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.48%
30 Dni$ -0.0002153948-15.26%
60 dni$ +0.0008886514+62.97%
90 dni$ +0.0003340604658572444+31.01%

Co to jest Cryowar (CWAR)

Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Cryowar (CWAR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Cryowar (w USD)

Jaka będzie wartość Cryowar (CWAR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cryowar (CWAR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cryowar.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cryowar!

CWAR na lokalne waluty

Tokenomika Cryowar (CWAR)

Zrozumienie tokenomiki Cryowar (CWAR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CWARjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Cryowar (CWAR)

Jaka jest dziś wartość Cryowar (CWAR)?
Aktualna cena CWAR w USD wynosi 0.0014112USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CWAR do USD?
Aktualna cena CWAR w USD wynosi $ 0.0014112. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cryowar?
Kapitalizacja rynkowa dla CWAR wynosi $ 425.28K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CWAR w obiegu?
W obiegu CWAR znajduje się 301.36M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CWAR?
CWAR osiąga ATH w wysokości 6.29 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CWAR?
CWAR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CWAR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CWAR wynosi -- USD.
Czy w tym roku CWAR pójdzie wyżej?
CWAR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CWAR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:15:36 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

