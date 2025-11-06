GiełdaDEX+
Aktualna cena Cronos Legends to 109.68 USD. Śledź aktualizacje cen CLG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CLG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CLG

Informacje o cenie CLG

Czym jest CLG

Biała księga CLG

Oficjalna strona internetowa CLG

Tokenomika CLG

Prognoza cen CLG

Cena Cronos Legends (CLG)

Aktualna cena 1 CLG do USD:

$109.68
+0.70%1D
Cronos Legends (CLG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:04:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Cronos Legends (CLG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 106.2
Minimum 24h
$ 114.38
Maksimum 24h

$ 106.2
$ 114.38
$ 474.6
$ 52.75
-0.08%

+0.71%

-11.24%

-11.24%

Aktualna cena Cronos Legends (CLG) wynosi $109.68. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLG wahał się między $ 106.2 a $ 114.38, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLG w historii to $ 474.6, a najniższy to $ 52.75.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLG zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +0.71% w ciągu 24 godzin i o -11.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cronos Legends (CLG)

$ 37.01K
--
$ 52.42K
337.41
477.9525
Obecna kapitalizacja rynkowa Cronos Legends wynosi $ 37.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLG w obiegu wynosi 337.41, przy całkowitej podaży 477.9525. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 52.42K.

Historia ceny Cronos Legends (CLG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Cronos Legends do USD wyniosła $ +0.769422.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Cronos Legends do USD wyniosła $ +14.2711009440.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Cronos Legends do USD wyniosła $ -64.9173654960.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Cronos Legends do USD wyniosła $ -188.4725754885578.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.769422+0.71%
30 Dni$ +14.2711009440+13.01%
60 dni$ -64.9173654960-59.18%
90 dni$ -188.4725754885578-63.21%

Co to jest Cronos Legends (CLG)

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Cronos Legends (CLG)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Cronos Legends (w USD)

Jaka będzie wartość Cronos Legends (CLG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cronos Legends (CLG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cronos Legends.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cronos Legends!

CLG na lokalne waluty

Tokenomika Cronos Legends (CLG)

Zrozumienie tokenomiki Cronos Legends (CLG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CLGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Cronos Legends (CLG)

Jaka jest dziś wartość Cronos Legends (CLG)?
Aktualna cena CLG w USD wynosi 109.68USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CLG do USD?
Aktualna cena CLG w USD wynosi $ 109.68. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cronos Legends?
Kapitalizacja rynkowa dla CLG wynosi $ 37.01K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CLG w obiegu?
W obiegu CLG znajduje się 337.41 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CLG?
CLG osiąga ATH w wysokości 474.6 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CLG?
CLG zaliczył cenę ATL w wysokości 52.75 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CLG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CLG wynosi -- USD.
Czy w tym roku CLG pójdzie wyżej?
CLG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CLG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:04:53 (UTC+8)

