Informacje o cenie Cronos Legends (CLG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 106.2 $ 106.2 $ 106.2 Minimum 24h $ 114.38 $ 114.38 $ 114.38 Maksimum 24h Minimum 24h $ 106.2$ 106.2 $ 106.2 Maksimum 24h $ 114.38$ 114.38 $ 114.38 Historyczne maksimum $ 474.6$ 474.6 $ 474.6 Najniższa cena $ 52.75$ 52.75 $ 52.75 Zmiana ceny (1H) -0.08% Zmiana ceny (1D) +0.71% Zmiana ceny (7D) -11.24% Zmiana ceny (7D) -11.24%

Aktualna cena Cronos Legends (CLG) wynosi $109.68. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLG wahał się między $ 106.2 a $ 114.38, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLG w historii to $ 474.6, a najniższy to $ 52.75.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLG zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +0.71% w ciągu 24 godzin i o -11.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cronos Legends (CLG)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.01K$ 37.01K $ 37.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 52.42K$ 52.42K $ 52.42K Podaż w obiegu 337.41 337.41 337.41 Całkowita podaż 477.9525 477.9525 477.9525

Obecna kapitalizacja rynkowa Cronos Legends wynosi $ 37.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLG w obiegu wynosi 337.41, przy całkowitej podaży 477.9525. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 52.42K.