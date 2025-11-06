Prognoza ceny Cronos Legends (CLG) (USD)

Sprawdź prognozy cen Cronos Legends na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość CLG w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Cronos Legends % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Cronos Legends na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Cronos Legends (CLG) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Cronos Legends może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 111.95. Prognoza ceny Cronos Legends (CLG) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Cronos Legends może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 117.5475. Prognoza ceny Cronos Legends (CLG) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CLG na 2027 rok wyniesie $ 123.4248 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Cronos Legends (CLG) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CLG na 2028 rok wyniesie $ 129.5961 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Cronos Legends (CLG) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CLG w 2029 roku wyniesie $ 136.0759 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Cronos Legends (CLG) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CLG w 2030 roku wyniesie $ 142.8797 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Cronos Legends (CLG) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Cronos Legends może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 232.7360. Prognoza ceny Cronos Legends (CLG) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Cronos Legends może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 379.1024.

November 7, 2025(Jutro) $ 111.9653 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 112.0573 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 112.4100 0.41% Prognoza ceny Cronos Legends (CLG) na dziś Przewidywana cena dla CLG w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $111.95 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Cronos Legends (CLG) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny CLG z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $111.9653 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Cronos Legends (CLG) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla CLG, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $112.0573 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Cronos Legends (CLG) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena CLG wynosi $112.4100 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Cronos Legends Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 37.77K$ 37.77K $ 37.77K Podaż w obiegu 337.41 337.41 337.41 Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena CLG to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto CLG ma podaż w obiegu wynoszącą 337.41 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 37.77K. Zobacz na żywo cenę CLG

Historyczna cena Cronos Legends Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Cronos Legends, cena Cronos Legends wynosi 111.95USD. Podaż w obiegu Cronos Legends (CLG) wynosi 337.41 CLG , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $37,774 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 3.53% $ 3.82 $ 114.38 $ 108.14

7 D -9.81% $ -10.9823 $ 130.4375 $ 93.0395

30 Dni 19.14% $ 21.4286 $ 130.4375 $ 93.0395 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Cronos Legends zanotował zmianę ceny o $3.82 , co stanowi 3.53% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Cronos Legends osiągnął maksimum na poziomie $130.4375 i minimum na poziomie $93.0395 . Zanotowano zmianę ceny o -9.81% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał CLG do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Cronos Legends o 19.14% , co odpowiada około $21.4286 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny CLG.

Jak działa moduł przewidywania ceny Cronos Legends (CLG)? Moduł predykcji ceny Cronos Legends to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu CLG. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Cronos Legends na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów CLG, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Cronos Legends. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość CLG. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę CLG, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Cronos Legends.

Dlaczego prognoaza ceny CLG jest ważna?

Prognozy cen CLG są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

