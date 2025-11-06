GiełdaDEX+
Aktualna cena Copper Inu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COPPER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COPPER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COPPER

Informacje o cenie COPPER

Czym jest COPPER

Oficjalna strona internetowa COPPER

Tokenomika COPPER

Prognoza cen COPPER

Logo Copper Inu

Cena Copper Inu (COPPER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 COPPER do USD:

--
----
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Copper Inu (COPPER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:03:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Copper Inu (COPPER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.72%

-6.72%

Aktualna cena Copper Inu (COPPER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COPPER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COPPER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COPPER zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -6.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Copper Inu (COPPER)

$ 6.89K
$ 6.89K$ 6.89K

--
----

$ 6.89K
$ 6.89K$ 6.89K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,656.921404
999,871,656.921404 999,871,656.921404

Obecna kapitalizacja rynkowa Copper Inu wynosi $ 6.89K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COPPER w obiegu wynosi 999.87M, przy całkowitej podaży 999871656.921404. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.89K.

Historia ceny Copper Inu (COPPER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Copper Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Copper Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Copper Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Copper Inu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-16.45%
60 dni$ 0-25.01%
90 dni$ 0--

Co to jest Copper Inu (COPPER)

Bonk refers to a series of comic-style memes in which meme characters such as Doge and Cheems get hit on the head with bats, hammers and other heavy objects, accompanied by the “Bonk” sound effect and clipart. The original image that spawned the meme depicts a Shiba Inu, named Copper. Bonk brings this humor on-chain, transforming the classic meme into a tokenized digital movement powered by community and culture.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Copper Inu (COPPER)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Copper Inu (w USD)

Jaka będzie wartość Copper Inu (COPPER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Copper Inu (COPPER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Copper Inu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Copper Inu!

COPPER na lokalne waluty

Tokenomika Copper Inu (COPPER)

Zrozumienie tokenomiki Copper Inu (COPPER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COPPERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Copper Inu (COPPER)

Jaka jest dziś wartość Copper Inu (COPPER)?
Aktualna cena COPPER w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COPPER do USD?
Aktualna cena COPPER w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Copper Inu?
Kapitalizacja rynkowa dla COPPER wynosi $ 6.89K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COPPER w obiegu?
W obiegu COPPER znajduje się 999.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COPPER?
COPPER osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COPPER?
COPPER zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COPPER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COPPER wynosi -- USD.
Czy w tym roku COPPER pójdzie wyżej?
COPPER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COPPER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:03:30 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Copper Inu (COPPER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

