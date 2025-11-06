Informacje o cenie Convergence (CONV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.03% Zmiana ceny (1D) +3.36% Zmiana ceny (7D) -8.19% Zmiana ceny (7D) -8.19%

Aktualna cena Convergence (CONV) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CONV wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CONV w historii to $ 0.251715, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CONV zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +3.36% w ciągu 24 godzin i o -8.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Convergence (CONV)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 33.85K$ 33.85K $ 33.85K Podaż w obiegu 3.93B 3.93B 3.93B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Convergence wynosi $ 13.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CONV w obiegu wynosi 3.93B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 33.85K.