Informacje o cenie Coded for millions (CODED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.53% Zmiana ceny (1D) -1.85% Zmiana ceny (7D) -39.32% Zmiana ceny (7D) -39.32%

Aktualna cena Coded for millions (CODED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CODED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CODED w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CODED zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o -1.85% w ciągu 24 godzin i o -39.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Coded for millions (CODED)

Kapitalizacja rynkowa $ 39.37K$ 39.37K $ 39.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 39.37K$ 39.37K $ 39.37K Podaż w obiegu 999.84M 999.84M 999.84M Całkowita podaż 999,842,596.261205 999,842,596.261205 999,842,596.261205

Obecna kapitalizacja rynkowa Coded for millions wynosi $ 39.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CODED w obiegu wynosi 999.84M, przy całkowitej podaży 999842596.261205. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.37K.